वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा चार मंजिला हॉस्टल, मिलेगी ये विशेष सुविधाएं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कामकाजी महिलाओं को अब शहर में किराए के मकान के लिए इधर-उधर टहलना नहीं पड़ेगा। रामनगर में इनके लिए छात्रावास बनेगा। चार मंजिला इस छात्रावास में एक साथ पांच सौ महिलाएं रह सकेंगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे।

सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले साल वर्किंग वुमन (कामकाजी महिला) हास्टल खोलने की बात कही थी। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और किफायती आवास की बढ़ती जरूरत को देखते हुए महत्वपूर्ण इस पहल पर ‘मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना’ तहत पहले चरण में लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में काम भी हो रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी की ओर से बनारस में भी निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

समाज कल्याण विभाग देगा 6000 वर्गमीटर जमीन रामनगर में समाज कल्याण विभाग इस छात्रावास के निर्माण के लिए 6000 वर्गमीटर जमीन जिला प्रोबेशन को उपलब्ध कराएगा। शासन स्तर पर जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए शासन स्तर पर पत्राचार की प्रक्रिया जल्द पूर्ण होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि सहमति बनी तो नए साल में बनारस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

बेहतर सिक्योरिटी, पीपीपी माडल पर संचालन वर्किग वुमन हास्टल में सरकार उत्तम व्यवस्थाओं के साथ बेहतर सिक्योरिटी मुहैया कराएगी। भोजन की भी व्यवस्था होगी। छात्रावास की देखरेख पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी माडल पर संचालित किया जा सकता है। महिलाओं के लिए पात्रता और अर्हता संबंधी नियम भी जारी होंगे।