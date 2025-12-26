Language
    Varanasi Weather Today: बर्फीली हवा के आगे बेबस रही धूप, अति शीत दिवस बना अंतिम गुरुवार

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    वाराणसी में गुरुवार को बर्फीली हवाओं के चलते गलन बरकरार रही। Babatpur में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कोहरे के कारण लाल बहादुर शास्त्री अंतर ...और पढ़ें

    दुपहरिया को दिखे सूर्यदेव, किरणें रहीं कठुआई, कहीं छिछला तो कहीं घना कोहरा, दिखी नहीं परछाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बहती रही सर-सर पछ़ुआ, गलन पसारे पांव, ठंड से ठिठुरते जन पकड़े रहे अलाव। दुपहरिया को दिखे सूर्यदेव, किरणें रहीं कठुआई, कहीं छिछला तो कहीं घना कोहरा, दिखी नहीं परछाई। गुरुवार फिर अति शीत दिवस बन गया। बाबतपुर क्षेत्र में अधितकत तापमान जहां सामान्य से 6.6 डिग्री नीचे गोता लगाते हुए 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री से नीचे 9.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

    बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान बीते 24 घंटे में 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर सामान्य से तीन डिग्री नीचे 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री घटकर सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच आर्द्रता 100 से 81 प्रतिशत तक रही। कोहरे के चलते लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 12 उड़ानें व कई ट्रेनें रद कर दी गईं जबकि अनेक उड़ानें व ट्रेनें घंटों विलंब से चलती रहीं।

    सुबह से चारों ओर कोहरा छाया रहा, इसके चलते बाबतपुर क्षेत्र में दृश्यता 50 मीटर तो बीएचयू क्षेत्र में 300 मीटर रही। दोपहर 12 बजे के बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए लेकिन उनकी किरणें भी पाले से कठुुआई ही रहीं। दोपहर ढलते ही तीव्र गलन ने पांव पसारा और लोग अलाव, हीटर व ब्लोवर से जा चिपके।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के अनुसार शुक्रवार को वाराणसी सहित पूर्वांचल के अनेक जनपदों में घना से अति घना कोहरा छाया रह सकता है तथा शीत दिवस बना रह सकता है।

    कल से और तीव्र हो सकती ठंड
    बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को भी मौसम गुरुवार जैसा ही रह सकता है या तापमान में मामूली बढ़त हो सकती है लेकिन शनिवार से ठंड की तीव्रता फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो गुरुवार को पाकिस्तान के ऊपर तक पहुंचा था, उसका प्रभाव शनिवार तक यहां पहुंच सकता है।