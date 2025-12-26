Varanasi Weather Today: बर्फीली हवा के आगे बेबस रही धूप, अति शीत दिवस बना अंतिम गुरुवार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बहती रही सर-सर पछ़ुआ, गलन पसारे पांव, ठंड से ठिठुरते जन पकड़े रहे अलाव। दुपहरिया को दिखे सूर्यदेव, किरणें रहीं कठुआई, कहीं छिछला तो कहीं घना कोहरा, दिखी नहीं परछाई। गुरुवार फिर अति शीत दिवस बन गया। बाबतपुर क्षेत्र में अधितकत तापमान जहां सामान्य से 6.6 डिग्री नीचे गोता लगाते हुए 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, वहीं न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री से नीचे 9.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान बीते 24 घंटे में 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर सामान्य से तीन डिग्री नीचे 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री घटकर सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच आर्द्रता 100 से 81 प्रतिशत तक रही। कोहरे के चलते लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 12 उड़ानें व कई ट्रेनें रद कर दी गईं जबकि अनेक उड़ानें व ट्रेनें घंटों विलंब से चलती रहीं।