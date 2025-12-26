काशी की ऐशिकी सेन बनीं CAT टॉपर, मानविकी से मिला 99.18 परसेंटाइल
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की बीए मनोविज्ञान (साइकोलाजी) की छात्रा ऐशिकी सेन ने कामन एडमिशन टेस्ट (सीएटी) 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.18 परसेंटाइल स्कोर किया है। ऐशिकी ने न केवल परीक्षा में सफलता हासिल की है, बल्कि ह्यूमैनिटीज (मानविकी) पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं।
ऐशिकी मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली हैं, ने अपनी अनुशासित तैयारी और संतुलित दृष्टिकोण से सीएटी उम्मीदवारों के लिए मिसाल कायम की। मनोविज्ञान की छात्रा होने के कारण उन्हें क्वांटिटेटिव एबिलिटी जैसे वर्गों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत से चुनौतियों को पार किया।
वह बीएचयू में बीए (आनर्स) मनोविज्ञान की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि वह अब देश के शीर्ष संस्थानों से मानव संसाधन में एमबीए करना चाहती हैं। बता दें कि वह ऐसे परिवार से हैं, जहां शिक्षा और कला दोनों को समान महत्व दिया जाता था। पिता एक वरिष्ठ कारपोरेट पेशेवर हैं, जबकि उनकी मां अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, जिन्होंने घर पर मजबूत शैक्षणिक नींव तैयार की।
पिता सैकत सेन की स्थानांतरित होने वाली नौकरी के कारण ऐशिकी का बचपन विभिन्न स्थानों पर नए वातावरण में ढलते हुए बीता। इस अनुभव ने ही उनमें मानव व्यवहार को समझने की रुचि जगाई। पढ़ाई के साथ ही संगीत ने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐशिकी आज भी गाती और कभी-कभी प्रदर्शन करती हैं।
