काशी की ऐशिकी सेन बनीं CAT टॉपर, मानविकी से मिला 99.18 परसेंटाइल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की बीए मनोविज्ञान (साइकोलाजी) की छात्रा ऐशिकी सेन ने कामन एडमिशन टेस्ट (सीएटी) 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.18 परसेंटाइल स्कोर किया है। ऐशिकी ने न केवल परीक्षा में सफलता हासिल की है, बल्कि ह्यूमैनिटीज (मानविकी) पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं।

ऐशिकी मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली हैं, ने अपनी अनुशासित तैयारी और संतुलित दृष्टिकोण से सीएटी उम्मीदवारों के लिए मिसाल कायम की। मनोविज्ञान की छात्रा होने के कारण उन्हें क्वांटिटेटिव एबिलिटी जैसे वर्गों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत से चुनौतियों को पार किया।