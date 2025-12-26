यूपी में खौफनाक वारदात: बाइक लूटने के लिए बदमाशों ने किशोर की गोली मारकर की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता वाराणसी। बाइक लूटने के लिए बदमाशों ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव के पास गुरुवार की शाम को जमकर गोलीबारी की। दो युवकों पर लक्ष्य करके गोली चलाई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दूसरे ने भाग कर जान बचाई।

उनकी बाइक लूटने में असफल बदमाशों ने बाइक से घटना स्थल की तरफ से गुजर रहे किशोर को गोली मार दी। उसकी बाइक को लूटकर भाग निकले। गोली लगने से किशोर की मौत हो गई। घायल को इलाज के लिए बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

कृष्णापुर गांव का रहने वाला वाहन चालक अभिषेक यादव गांव के ही अपने दोस्त रामू यादव के साथ शाम को छह बजे नजदीक के गांव दयालपुर में रहने वाले दोस्त सर्वेश के घर बाइक से जा रहे थे। घर से थोड़ी दूर सुनसान स्थान पर पहुंचे थे तभी बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पीछे से ओवरटेक करने उन्हें रोक दिया।

दो बदमाश उनकी बाइक छीनने की कोशिश करने लगे। रामू व अभिषेक दोनों बदमाशों से भीड़ गए। एक-दूसरे के साथ गुत्थम-गुत्था करते हुए सड़क किनारे गेहूं के खेत में पहुंच गए। अभिषेक व रामू बदमाशों पर भारी पड़े तो उन्होंने असलहा निकाल लिया।

जब तक अभिषेक व रामू कुछ समझते तब तक उनको लक्ष्य करके गोली चला दी। एक गोली रामू यादव (35 वर्ष) के कमर में गोली और वो वहीं गिर पड़ा। यह देखकर अभिषेक शोर मचाते हुए गेहूं के खेत में भागने लगा।

हमलावरों ने असलहा लेकर उनका पीछा किया लेकिन वह बच निकला। इसी दौरान बड़ागांव से बाइक से घर जा रहा रसूलपुर का रहने वाला समीर सिंह (14 वर्ष) वहां पहुंचा। बदमाशों ने उसे लक्ष्य करके गोली चला दी। सीने में गोली लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बदमाश उसकी बाइक लेकर बड़ागांव की ओर भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल रामू व समीर को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों को लेकर शिवपुर स्थित ऑक्टेविया हॉस्पिटल ले गई जहां चिकित्सकों ने समीर को मृत घोषित कर दिया।