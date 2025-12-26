SIR in UP: गणना प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम मौका, इसके बाद जमा नहीं होंगे फॉर्म

प्रशासनिक टीम गुरुवार को पूरे दिन एसआईआर गणना प्रपत्रों की मैपिंग व सत्यापन में जुटी रही। अधिक से अधिक वोटरों की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग ही टीम की वरीयता रही। इसी का नतीजा रहा कि अब जिले में नो मैपिंग सूची में दो लाख 22 हजार 795 हो गए हैं।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी है। मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र यानी फॉर्म जमा करने का आज अंतिम मौका होगा। इसके बाद फॉर्म जमा नहीं होंगे।

जबकि इसकी संख्या 12 दिसंबर को नौ लाख से अधिक रही। बताया जा रहा है कि कल तक और इसकी संख्या कम होगी। दूसरी तरफ अब तक के सत्यापन में 76 हजार वोटर मृतक मिले हैं।

इसी प्रकार अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या एक लाख 90 हजार 629 पहुंच चुकी है। पर्मानेंटली शिफ्टेड वोटरों की संख्या दो लाख 48 हजार 697 पहुंच चुकी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर के दौरान एएसडी यानी अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक वोटरों के सत्यापन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

राजनीतिक दलों की ओर से बनाए गए बीएलए को भी इसकी सूची उपलब्ध करायी गई है। त्रुटिवश किसी का नाम एएसडी वोटरों में शामिल हो गया है तो इसकी जानकारी दे दें, इसे ठीक करा लिया जाएगा। कुछ लोग इसकी जानकारी भी दे रहे हैं।