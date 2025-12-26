Language
    SIR in UP: गणना प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम मौका, इसके बाद जमा नहीं होंगे फॉर्म

    By Vikas Ojha Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:19 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम मौका है। इसके बाद फॉर्म जमा नहीं होंगे। प्रशासनिक टीम गुरुवार को पूरे दिन एसआईआर गणना ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी है। मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र यानी फॉर्म जमा करने का आज अंतिम मौका होगा। इसके बाद फॉर्म जमा नहीं होंगे।

    प्रशासनिक टीम गुरुवार को पूरे दिन एसआईआर गणना प्रपत्रों की मैपिंग व सत्यापन में जुटी रही। अधिक से अधिक वोटरों की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग ही टीम की वरीयता रही। इसी का नतीजा रहा कि अब जिले में नो मैपिंग सूची में दो लाख 22 हजार 795 हो गए हैं।

    जबकि इसकी संख्या 12 दिसंबर को नौ लाख से अधिक रही। बताया जा रहा है कि कल तक और इसकी संख्या कम होगी। दूसरी तरफ अब तक के सत्यापन में 76 हजार वोटर मृतक मिले हैं।

    इसी प्रकार अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या एक लाख 90 हजार 629 पहुंच चुकी है। पर्मानेंटली शिफ्टेड वोटरों की संख्या दो लाख 48 हजार 697 पहुंच चुकी है।

    निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर के दौरान एएसडी यानी अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक वोटरों के सत्यापन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

    राजनीतिक दलों की ओर से बनाए गए बीएलए को भी इसकी सूची उपलब्ध करायी गई है। त्रुटिवश किसी का नाम एएसडी वोटरों में शामिल हो गया है तो इसकी जानकारी दे दें, इसे ठीक करा लिया जाएगा। कुछ लोग इसकी जानकारी भी दे रहे हैं।

    एसआइआर में जनपद की अब तक की स्थिति

    • 31,53,705 लाख जनपद में मतदाता
    • 2,22,795 मतदाता नो मैपिंग में
    • 76,020 मृतक मिले सत्यापन में
    • 2,48,697 शिफ्टेड मतदाता
    • 46,069 मतदाता पहले से इनरोल्ड