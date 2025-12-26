दो कारों की टक्कर की चपेट में आकर ओवरब्रिज से नीचे गिरा बाइक सवार, हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो कारों के बीच हुई टक्कर की चपेट में आकर बाइक सवार फुलवरिया लहरतारा ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। गुरुवार की रात हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मौत हो गई।

घायल कार सवारों को इलाज के लिए बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फुलवरिया लहरतारा ओवरब्रिज पर एक स्कॉर्पियो संख्या बीआर 4 एक्यू 9248 विपरीत दिशा से आ रही स्कोडा कार संख्या यूपी 65 एफपी 3355 में टकरा गई।