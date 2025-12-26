Language
    दो कारों की टक्कर की चपेट में आकर ओवरब्रिज से नीचे गिरा बाइक सवार, हुई दर्दनाक मौत

    By Shravan Bharadwaj Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:09 AM (IST)

    वाराणसी में दो कारों की टक्कर की चपेट में आने से एक बाइक सवार ओवरब्रिज से नीचे गिर गया, जिससे वह घायल हो गया। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। इस ...और पढ़ें

    घटना स्थल लहरतारा फुलवरिया पुल पर जांच करते एसीपी रोहनिया संजीव कुमार शर्मा जांच करते हुए

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दो कारों के बीच हुई टक्कर की चपेट में आकर बाइक सवार फुलवरिया लहरतारा ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। गुरुवार की रात हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की मौत हो गई।

    घायल कार सवारों को इलाज के लिए बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फुलवरिया लहरतारा ओवरब्रिज पर एक स्कॉर्पियो संख्या बीआर 4 एक्यू 9248 विपरीत दिशा से आ रही स्कोडा कार संख्या यूपी 65 एफपी 3355 में टकरा गई।

    टक्कर इतनी तेज थी दो दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसी दौरान उधर से गुजर रहा बाइक सवार कार के धक्के से ओवरब्रिज के नीचे गिर गया।

    सूचना पर पहुंचे लहरतारा चौकी प्रभारी राहुल सिंह घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले गए जहां इलाज के दौरान बाइक सवार मीरजापुर के चुनार निवासी अजय गुप्ता की मौत हो गई।

