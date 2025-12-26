Fog In UP: मुंबई की एक उड़ान रद, देरी से आए कई विमान, यात्री हुए परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खराब मौसम के चलते गुरुवार को भी गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। अलग-अलग शहरों से आने वाली कई उड़ानें निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, जबकि मुंबई की एक उड़ान को रद करना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

