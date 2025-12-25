Language
     Khichdi Mela Special Train: 13 से 23 जनवरी तक दस फेरा में चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से नौतनवा के बीच 13 से 23 जनवरी तक दस फेरा में अनारक्षित खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से नौतनवा के बीच 13 से 23 जनवरी तक दस फेरा में अनारक्षित खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

    पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05016/05015 नंबर की नौतनवा-गोरखपुर-नौतनवा अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन नौतनवा से 13 से 22 जनवरी तक तथा गोरखपुर से 14 से 23 जनवरी तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन में डेमू ट्रेन के आठ कोच लगाए जाएंगे।

    • 05016 नंबर की नौतनवा-गोरखपुर मेला स्पेशल नौतनवा से रात 08:50 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन लक्ष्मीपुर, पुरन्दरपुर, आनन्दनगर, कैम्पियरगंज, रामचौरा हाल्ट, महावनखोर, पीपीगंज , जंगल कौड़िया और मानीराम समेत छोटे-बड़े सभी स्टेशनों पर रुकते हुए रात 12:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
    • 05015 गोरखपुर-नौतनवा मेला स्पेशल गोरखपुर से भोर में 02:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन नकहा जंगल, मानीराम, नकहा जंगल, पीपीगंज, कैंपियरगंज, आनन्दनगर ओर लक्ष्मीपुर होते हुए सुबह 05:15 बजे नौतनवा पहुंचेगी।

    देरी से पहुंची दिल्ली की फ्लाइट, ढाई घंटे की देरी से भरी उड़ान

    खराब मौसम के कारण बुधवार को भी एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन प्रभावित रहा। स्पाइसजेट की दिल्ली की उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित रहीं। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले विमान ने तीन घंटे की देरी से उड़ान भरी। इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

    स्पाइसजेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट सुबह 10:50 की जगह दोपहर 1:37 बजे उतरी। इसकी वजह से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट सुबह 11:30 की जगह दोपहर 2:42 बजे गई। इससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। शाम चार बजे की मुंबई की इंडिगो जाने वाली फ्लाइट ने एक घंटे 12 मिनट की देरी से उड़ान भरी।

    वहीं, इंडिगो की गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट शाम 4:40 की जगह 5:32 बजे और स्पाइसजेट की मुंबई जाने वाली फ्लाइट ने शाम 6:50 की जगह 7:48 बजे उड़ान भरी।