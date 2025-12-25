 Khichdi Mela Special Train: 13 से 23 जनवरी तक दस फेरा में चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से नौतनवा के बीच 13 से 23 जनवरी तक दस फेरा में अनारक्षित खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05016/05015 नंबर की नौतनवा-गोरखपुर-नौतनवा अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन नौतनवा से 13 से 22 जनवरी तक तथा गोरखपुर से 14 से 23 जनवरी तक चलाई जाएगी। इस ट्रेन में डेमू ट्रेन के आठ कोच लगाए जाएंगे।

स्पाइसजेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट सुबह 10:50 की जगह दोपहर 1:37 बजे उतरी। इसकी वजह से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट सुबह 11:30 की जगह दोपहर 2:42 बजे गई। इससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। शाम चार बजे की मुंबई की इंडिगो जाने वाली फ्लाइट ने एक घंटे 12 मिनट की देरी से उड़ान भरी।