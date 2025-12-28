SIR In UP: बनारस में मतदाता सूची से हटाए गए 5.72 लाख मतदाता, 'नो मैपिंग' वोटरों को देने होंगे साक्ष्य

जागरण संवाददाता, वाराणसी। विधानसभा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) में अब गणना प्रपत्र भरने व जमा करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब वोटर लिस्ट के आलेख प्रकाशन की तैयारी है। एसआइआर के दौरान जनपद में कुल 31 लाख 53 हजार 705 मतदाता में से पांच लाख 72 हजार 947 वोटरों का नाम हटा दिया गया है।

इसमें मृतक वोटरों की संख्या 76, 197, अनुपस्थित वोटर एक लाख 86 हजार 101, पर्मानेंटली शिफ्टेड वोटरों की संख्या सर्वाधिक दो लाख 52 हजार 312, पहले से इनरोल्ड वोटर की संख्या 46, 992 है। इस तरह पांच लाख 72 हजार 947 मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। हालांकि ऐसे वोटरों के पास अब दावा आपत्ति का मौका है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यह लोग अपना दावा कर सकते हैं। नाम गलत ढंग से कटा होगा तो इन्हें पुन: फार्म भरकर नए सिरे से मतदाता बनना होगा।

दूसरी तरफ जिले में 24 लाख 705 मतदाता की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से पूरी तरह मिलान हो चुका है। नो मैपिंग की सूची में एक लाख 71 हजार 403 वोटर है। अब इन सभी को नोटिस जारी होगा। आयोग की ओर से तय 12 साक्ष्य में से किसी एक को देना होगा। साक्ष्य सही रहने पर यह मैपिंग में आ जाएंगे और नाम नहीं कटेगा। साक्ष्य न देने पर नाम कटना तय है।