SIR In UP: गोरखपुर में गणना प्रपत्र भरने से चूके लोग फार्म-6 भरकर बन सकेंगे वोटर, करना होगा यह काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआइआर अभियान के दौरान किन्हीं वजहों से गणना प्रपत्र भरने से छूट गए लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ऐसे लोगों को फार्म 6 के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। हालांकि, इसके जरिए जो लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उनके नाम 31 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली अनंतिम सूची में नहीं दिखेगा। ये नाम सीधे अंतिम मतदाता सूची में ही नजर आएंगे।

यदि किसी ने 2003 की मतदाता सूची का विवरण न होने के चलते अपना गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो उसे फार्म 6 के तहत नया मतदाता बनने में भी दिक्कतें आएंगी। उन्हें फार्म के साथ एक घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा, जिसमें गणना प्रपत्र की ही तरह 2003 का विवरण देना जरूरी है।