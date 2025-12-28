नेपाल के कसीनो में छह माह सुरक्षित रहेगा भारतीयों का रिकाॅर्ड, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर भी एजेंसियों की पैनी नजर

सतीश पांडेय, गोरखपुर। नेपाल के कैसिनो में जाने वाले भारतीय नागरिकों पर अब पहले से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने पर्यटन की आड़ में संचालित हो रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत कसीनो में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा और कम से कम छह महीने तक उसका रिकाॅर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इस संबंध में अभिसूचना इकाई की नेपाल बार्डर शाखा ने पुलिस मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है।

नई व्यवस्था के अनुसार, कैसिनो में प्रवेश के समय आगंतुकों की पहचान पत्रों के आधार पर रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। इसमें नाम, पता, पहचान पत्र का विवरण और प्रवेश-निकास का समय दर्ज होगा। इसके साथ ही कसीनो परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से कैद हो सके।

इन कैमरों की रिकार्डिंग कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां उसे खंगाल सकें।सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि बीते कुछ समय से पर्यटन और मनोरंजन के नाम पर नेपाल के सीमाई इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं।

जांच में ऐसे इनपुट भी सामने आए हैं कि कुछ गिरोह कैसिनो को कवर बनाकर अवैध असलहा तस्करी, हवाला व अन्य आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा यह भी पता चला है कि कुछ नेपाली नागरिक फर्जी तरीके से भारतीय आधार कार्ड बनवाकर कैसिनो में प्रवेश कर रहे हैं, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय भी है।