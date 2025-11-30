वाराणसी में रंगों से पहचाने जाएंगे वाहन स्टैंड, लंका चौराहा पर प्रतिबंधित होगी पार्किंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बड़े शहरों की तरह वाराणसी में भी रंगों से पहचाने जाएंगे जाएंगे दो पहिया और चार पहिया वाहन स्टैंड। दो से तीन दिनों में यह व्यवस्था शहर में लागू हो जाएगी। इसकी शुरुआत लंका चौराहे से की जाएगी, उसके बाद सिगरा, कचहरी आदि इलाकों की बारी आएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार को शहर में ट्रैफिक का हाल जानने निकले पुलिस कमिश्नर ने मोहित अग्रवाल ने निर्णय लिया। पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम के सहयोग से की जाएगी। इसके अलावा मंडुआडीह में चौराहे पर सिग्नल व्यवस्था से ट्रैफिक चलाने का निर्णय हुआ। मंडुवाडीह को जाम से बचाने के लिए अभी तक यू-टर्न व्यवस्था लागू की गई थी।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लंका चौराहा और मंडुवाडीह में यातायात व्यवस्था का जायजा लिया हूं। काशी क्षेत्र के एडीसीपी सरवणन टी, एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा व दोनों एसीपी गौरव कुमार, संजीव शर्मा रहे। ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि लंका चौराहा का 100 मीटर सराउंडिंग एरिया पार्किंग फ्री रहेगा। निकट में दो पार्किंग कलर्ड हाेंगे, जिसमें एक में चार पहिया वाहन व एक में दो पहिया वाहन खडे किए जा सकेंगे।