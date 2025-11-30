वाराणसी में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, गैंगस्टर अभिषेक यादव के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, पिंड़रा। फूलपुर पुलिस से मुठभेड़ में शनिवार देर रात ग्राम मुस्तफाबाद पिछवारी, चौबेपुर निवासी गैंगस्टर बदमाश अभिषेक यादव पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस उसे निकट स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करायी। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जीवित कारतूस व एक खोखा बरामद हुआ है। मुठभेड़ में घायल बदमाश के खिलाफ चंदौली और वाराणसी में छह मुकदमे दर्ज है।

