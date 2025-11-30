Language
    वाराणसी में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, गैंगस्टर अभिषेक यादव के पैर में लगी गोली

    By Rakesh Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:18 AM (IST)

    वाराणसी के फूलपुर में पुलिस और गैंगस्टर अभिषेक यादव के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अभिषेक घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। इससे पहले, पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन अभिषेक भागने में सफल रहा था।

    पुलिस की गोली से घायल गैंग्स्टर बदमाश अभिषेक यादव। स्रोत पुलिस

    जागरण संवाददाता, पिंड़रा। फूलपुर पुलिस से मुठभेड़ में शनिवार देर रात ग्राम मुस्तफाबाद पिछवारी, चौबेपुर निवासी गैंगस्टर बदमाश अभिषेक यादव पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस उसे निकट स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करायी। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जीवित कारतूस व एक खोखा बरामद हुआ है। मुठभेड़ में घायल बदमाश के खिलाफ चंदौली और वाराणसी में छह मुकदमे दर्ज है।

    फूलपुर पुलिस शुक्रवार रात मुखबिर की सूचना पिंडराई अंडरपास के समीप घेराबंदी की तो पिकअप सवार छह गोवंश बरामद हुए। पुलिस ने वाहन में बैठे ग्राम सरैया उक्थी, थाना चौबेपुर निवासी दिनेश यादव व संतोष उर्फ नथुनी यादव गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बदमाशों के साथ रहा अभिषेक यादव चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहा था।

    पकड़े गए गो तस्करों ने फरार बदमाश की पहचान अभिषेक यादव के रूप में बताया था। पुलिस उसकी तलाश शुरू की तो शनिवार रात सिंधौरा रोड पर नागापुर के पास फरार बदमाश अभिषेक से पुलिस की मुठभेड़ हो गई।

    बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस बचाव करते हुए गोली चलाई तो दाहिने पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस टीम में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह, दारोगा विजय कुमार कुशवाहा, दिनेश कुमार त्रिपाठी, रामसिंह, वीरेन्द्र नाथ पांडेय, कलामुद्दीन अहमद, अमित कुमार पांडेय, मुनिशंकर वर्मा, हेड कांस्टेबल अनूप राय, कांस्टेबल अशोक यादव, अनिल कुमार यादव, रूपचन्द्र सरोज आदि रहे।