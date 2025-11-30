Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Unnao Road Accident: सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत, बहनोई घायल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:49 AM (IST)

    उन्नाव में यातायात माह के बावजूद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। शनिवार रात एक बाइक पर सवार चाचा-भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि बहनोई घायल हो गए। हेलमेट न पहनने के कारण सिर में चोट लगने से मौत हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। यातायात माह चलने के बाद भी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार रात एक बाइक पर तीन लोग बैठकर जा रहे चाचा-भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि बहनोई घायल हो गए। बाइक सवार हेलमेेट नहीं लगाए था। सिर की गंभीर चोट मौत का कारण बनी। तीनों एक रिश्तेदार की बरात में शामिल होने के लिए सफीपुर के अटवा गांव जा रहे थे। बाइक चला रहे युवक द्वारा आगे की ब्रेक लगा देने से बाइक के गिरने व अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से हादसा होने की चर्चा है। पुलिस जांच कर रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माखी क्षेत्र के गांव मझखोरिया निवासी 24 वर्षीय संदीप पुत्र दयाशंकर की सफीपुर के अटवा में रहने वाली मौसी के देवर की शनिवार को बरात थी। रात करीब 10:30 बजे संदीप अपने 17 वर्षीय भतीजे सूरज पुत्र सुशील कुमार व अपने बहनोई कानपुर के झकरकटी निवासी अजय के साथ बाइक से सफीपुर जाने को निकले।

    माखी क्षेत्र भिनकीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। सड़क पर पड़े तीनों युवकों को राहगीरों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टर ने जांच के दौरान संदीप व उसके भतीजे सूरज को मृत घोषित कर दिया। बहनोई अजय का इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी पर स्वजन जिला अस्पताल पहुंचे और शव देख बेहाल हो गए। शादी की खुशियां भी मातम में बदल गई।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में दवा वितरण व पंजीकरण की व्यवस्था बदली, रोगियों को मिलेगी सुविधा

    बैंड-बाजे की धुन शांत हो गई। शादी में शामिल होने पहुंचे अक्सर स्वजन व रिश्तेदार बरात से जिला अस्पताल पहुंच गए। स्वजन अज्ञात वाहन के टक्कर मारने की बात कहते रहे, जबकि राहगीरों ने बाइक चला रहे युवक द्वारा आगे की ब्रेक लगाने व बाइक से स्लिप होकर गिरने से हादसे की बात कही।

    एसओ माखी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। अज्ञात वाहन के टक्कर मारने व बाइक चला रहे युवक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से बाइक अनियंत्रित हो गिरने की चर्चा है। तहरीर के आधार पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।