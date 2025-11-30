Unnao Road Accident: सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत, बहनोई घायल

जागरण संवाददाता, उन्नाव। यातायात माह चलने के बाद भी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार रात एक बाइक पर तीन लोग बैठकर जा रहे चाचा-भतीजे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि बहनोई घायल हो गए। बाइक सवार हेलमेेट नहीं लगाए था। सिर की गंभीर चोट मौत का कारण बनी। तीनों एक रिश्तेदार की बरात में शामिल होने के लिए सफीपुर के अटवा गांव जा रहे थे। बाइक चला रहे युवक द्वारा आगे की ब्रेक लगा देने से बाइक के गिरने व अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से हादसा होने की चर्चा है। पुलिस जांच कर रही है।

माखी क्षेत्र के गांव मझखोरिया निवासी 24 वर्षीय संदीप पुत्र दयाशंकर की सफीपुर के अटवा में रहने वाली मौसी के देवर की शनिवार को बरात थी। रात करीब 10:30 बजे संदीप अपने 17 वर्षीय भतीजे सूरज पुत्र सुशील कुमार व अपने बहनोई कानपुर के झकरकटी निवासी अजय के साथ बाइक से सफीपुर जाने को निकले।

माखी क्षेत्र भिनकीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर घायल हो गए। सड़क पर पड़े तीनों युवकों को राहगीरों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टर ने जांच के दौरान संदीप व उसके भतीजे सूरज को मृत घोषित कर दिया। बहनोई अजय का इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी पर स्वजन जिला अस्पताल पहुंचे और शव देख बेहाल हो गए। शादी की खुशियां भी मातम में बदल गई।