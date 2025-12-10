वाराणसी के इस चौराहे पर लावारिस अटैची देख मची सनसनी, बुलाना पड़ा बम डिस्पोजल दस्ता
जागरण संवाददाता वाराणसी। चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर चौराहे पर मंगलवार रात लावारिस अटैची मिलने से लोग सहम उठे। अटैची एक पुराने खंभे के नीचे ऐसे पड़ी दिख रही थी, जैसे सुनियोजित तरीके से रखी गई हो। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो चेतगंज इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला मौके पर जा पहुंचे।
उन्हें भी कुछ अटपटा लगा तो रामनगर से बम स्क्वायड दस्ता को बुला लिए। पुलिसकर्मियों ने इलाके में सुरक्षा कार्डन बनाकर सावधानी पूर्वक जांच शुरू की। करीब एक घंटे की सतर्क जांच और सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरने के बाद अटैची खोली गई तो उसमें कुछ कागजात और फाइलें देख सभी ने राहत की सांस ली।
जांच में अटैची आशापुर के कन्हैया लाल की निकली। उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो बताए कि उनका चालक अटैची रखकर भूल गया। डाग स्क्वायड दस्ता भी मौके पर पहुंच गया था।
नगर निगम के ट्रक ड्राइवर से मारपीट, मुकदमा
चेतगंज थाना क्षेत्र के सेपुरा कूड़ा घर के पास मंगलवार को कूड़ा गिराकर लौट रहे ट्रक ड्राइवर दिनेश कुमार यादव के साथ कार सवारों ने मारपीट की। कार पर भाजपा का झंडा लगा था। कार चला रहे पीयूष जायसवाल ने गाड़ी रोक कर गाली-गलौच की। विरोध करने पर बैट से नगर निगम के चालक की पिटाई कर भाग गया। चेतगंज पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार
सारनाथ पुलिस ने मंगलवार को सिंहपुर अंडर पास से 20 ग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सारनाथ शिवानंद सिसौदिया ने बताया कि सिंहपुर रिंगरोड डनडन बाबा की कुटिया के पास से युवक को गिरफ्तार किया गया है। वह पैगंबरपुर सारनाथ का 23 वर्षीय अंकित सिंह है। उसके पास से 20 ग्राम हेरोइन एवं 11 सौ 20 रुपये नकद बरामद हुए।
