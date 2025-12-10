वाराणसी के इस चौराहे पर लावारिस अटैची देख मची सनसनी, बुलाना पड़ा बम डिस्पोजल दस्ता

जागरण संवाददाता वाराणसी। चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर चौराहे पर मंगलवार रात लावारिस अटैची मिलने से लोग सहम उठे। अटैची एक पुराने खंभे के नीचे ऐसे पड़ी दिख रही थी, जैसे सुनियोजित तरीके से रखी गई हो। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो चेतगंज इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला मौके पर जा पहुंचे।

उन्हें भी कुछ अटपटा लगा तो रामनगर से बम स्क्वायड दस्ता को बुला लिए। पुलिसकर्मियों ने इलाके में सुरक्षा कार्डन बनाकर सावधानी पूर्वक जांच शुरू की। करीब एक घंटे की सतर्क जांच और सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरने के बाद अटैची खोली गई तो उसमें कुछ कागजात और फाइलें देख सभी ने राहत की सांस ली।