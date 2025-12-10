‘प्रयागे मुंडं, काशी दंडं, गया पिंडं...’ की मान्यतावश आदिकाल से काशी से जुड़ा है तमिलनाडु

शैलेश अस्थाना, वाराणसी। भाषा, बाहरी और उत्तर-दक्षिण के मुद्दे को लेकर जब कुछ राजनीतिक दल अपनी क्षुद्र राजनीति के चलते आए दिन अनावश्यक विवाद खड़ा करते दिख रहे हैं तो वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाज, संस्कृतियां व संस्कार उत्तर-दक्षिण को एक सूत्र में गूंथ रहे हैं। काशी, प्रयाग हों या कि गया, आदिकाल से तमिलनाडु के लोग यहां धार्मिक, आध्यात्मिक और रस्मों-रीतियों से बंधे हुए हैं। काशी तमिल शैवों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है।

प्रयागे मुंडं काशी दंडं गया पिंडं... की मान्यता के अनुसार शिव के सुख साधन रहित आनंद की तलाश में सदियों से तमिल शैव काशी आते रहे हैं। महीनों-वर्षों पैदल चलकर भगवान शिव की नगरी में देव ऋण से उत्तीर्ण होने की कामना से यहां पहुंचे तमिल समुदाय ने हनुमानघाट, केदारघाट और हरिश्चंद्र घाट के क्षेत्रों के मध्य काशी के बीचो-बीच एक लघु तमिलनाडु ही बसा दिया है।

‘विशाल गंगा के रेत के कणों को गिनें, इतने सारे इंद्र, केवल एक ही अंतहीन ईश्वर है!…,’ सातवीं-आठवीं शताब्दी के तीन महान शैव तमिल कवियों में से एक अप्पार की इस रचना में काशी में प्रवाहित गंगा के रेतकणों में प्रवाहित होती उनकी आस्था का प्रवाह दिखता है। प्राचीन तमिल ग्रंथों में उत्तर भारत के तीन तीर्थ नगरों प्रयागराज, काशी व गया की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि प्रयागराज में आत्मऋणण, काशी में देवऋण व गया में पितृऋण से मुक्ति मिलती है तथा मृत्यु के पश्चात आत्मा को बैकुंठ लोक में वास या मोक्ष की प्राप्ति होती है।



प्रयागराज में मुंडन व वेणीदान, काशी में पिंडदान का है महत्व

हनुमानघाट निवासी तमिल वैदिक विद्वान पं. वेंकट रमन घनपाठी बताते हैं कि तमिल धर्मग्रंथों के अनुसार प्रयागराज में आत्मऋण से उऋण होने के लिए तमिल व अन्य दक्षिण भारतीय समुदाय के पुरुष लोग वहां पहुंचकर संगम तट पर अपना मुंडन कराते हैं। तत्पश्चात अपनी पत्नी की चाेटी अपने हाथों से गूंथते हैं, इसके बाद चोटी का अंतिम सिरा काटकर उसके साथ सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि मिलाकर बालों के इन गुच्छों को गंगा में प्रवाहित करते हैं।

इस धार्मिक प्रक्रिया को मुंडन व वेणीदान कहा जाता है। इसके पश्चात काशी पहुंचकर सभी यहां काशीवास करते हैं- काशी में यह धार्मिक यात्रा कम से कम पांच दिनों की होती है। इस दौरान लोग बाबा विश्वनाथ व माता विशालाक्षी का दर्शन-पूजन करते हैं।