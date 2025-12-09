जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र के बाबतपुर में पुलिस ने बाहरी लोगों की सूचना पर फेरी करने वाले 23 व्यक्तियों से पूछताछ की। मंगलवार को सभी फेरीवाले थाने पहुंचे और अपने पहचान पत्र प्रस्तुत किए, जिनकी पुष्टि स्थानीय प्रधान ने भी की।

ये सभी व्यक्ति प्लास्टिक के सामान बेचने के लिए आसपास के गांवों में निवास करते हैं। थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने सभी फेरीवालों को निर्देश दिया कि वे हर महीने की 15 और 30 तारीख को थाने में हाजिरी लगाएं। आधार और खतौनी की जांच में सभी फेरीवाले उत्तर प्रदेश के निवासी पाए गए।

पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाना है। फेरीवालों की पहचान सत्यापन प्रक्रिया के तहत उनकी पहचान और निवास स्थान की पुष्टि की गई। स्थानीय प्रधान की मदद से यह सुनिश्चित किया गया कि सभी फेरीवाले सही तरीके से काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त नहीं हैं।

थाना प्रभारी ने बताया कि इस तरह की जांच से न केवल स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि फेरीवालों को भी अपने व्यवसाय को सही तरीके से चलाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके।

फेरीवालों ने इस पहल का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपने व्यवसाय में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहचान सत्यापन से उन्हें स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त होगा, जिससे वे अपने सामान को बेहतर तरीके से बेच सकेंगे।