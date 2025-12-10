Varanasi News: काशी विद्यापीठ में लहराई पिस्टल, पुलिस के सामने मारपीट

जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में मंगलवार को छात्रों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक ने एलएलएम के छात्र पर पिस्टल तान दिया फिर उसे लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो विश्वविद्यालय की सीसीटीवी में कैद है।

डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। सिगरा पुलिस एक युवक को एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शांति व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय परिसर में फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

एलएलएम के पूर्व छात्र पांडेयपुर निवासी गौरव पटेल ने बताया कि वह अपने साथियों प्रकाश पाल, आशीष मौर्या, शोभित और गोलू के साथ रिजल्ट लेने काशी विद्यापीठ आया था। सभी विश्वविद्यालय परिसर स्थित वाहन स्टैंड के पास बातचीत कर रहे थे, तभी सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर से मोनू सिंह, आलोक उपाध्याय और अंकित मिश्रा पहुंच आए।