    Varanasi News: काशी विद्यापीठ में लहराई पिस्टल, पुलिस के सामने मारपीट

    By Rakesh Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में छात्रों के बीच मारपीट हुई। एक युवक ने एलएलएम के छात्र पर पिस्टल तान कर जान से मारने की धमकी दी। घटना ...और पढ़ें

    महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में मंगलवार को छात्रों में जमकर मारपीट हुई। एक युवक ने एलएलएम के छात्र पर पिस्टल तान दिया फिर उसे लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो विश्वविद्यालय की सीसीटीवी में कैद है।

    डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। सिगरा पुलिस एक युवक को एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शांति व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय परिसर में फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

    एलएलएम के पूर्व छात्र पांडेयपुर निवासी गौरव पटेल ने बताया कि वह अपने साथियों प्रकाश पाल, आशीष मौर्या, शोभित और गोलू के साथ रिजल्ट लेने काशी विद्यापीठ आया था। सभी विश्वविद्यालय परिसर स्थित वाहन स्टैंड के पास बातचीत कर रहे थे, तभी सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर से मोनू सिंह, आलोक उपाध्याय और अंकित मिश्रा पहुंच आए।

    गौरव के अनुसार मोनू के हाथ में पिस्टल था। उसने मुझे मारने के इरादे से मेरे ऊपर पिस्टल तान दी और फायर करने की कोशिश की। संयोगवश किसी कारणवश पिस्टल नहीं चलने से उसकी जान बच गई। इसके बाद मोनू अपने साथियों के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।

    कुछ देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। पुलिस के ललकारने पर लड़के भाग निकले। एक युवक को मौके से पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर मोनू सिंह, आलोक उपाध्याय एवं अंकित मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित युवक की तलाश जारी है।