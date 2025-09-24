वाराणसी एसटीएफ ने पूर्वांचल में पिस्टल सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा, 10 पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद

वाराणसी में एसटीएफ ने पूर्वांचल में पिस्टल सप्लाई करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को फरीदपुर रिंग रोड से गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद हुई हैं। प्रशांत राय नामक एक आरोपी ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से पिस्टल लाकर गाजीपुर और बिहार के सीमावर्ती जिलों में बेचता था।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में पिस्टल आपूर्ति करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को एसटीएफ ने मंगलवार को फरीदपुर रिंग रोड स्थित बाइपास से गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाशों के पास से 10 पिस्टल व 15 मैगजीन, तीन मोबाइल बरामद हुए हैं।

मध्य प्रदेश का पिस्टल सप्लायर व एक अन्य बदमाश एसटीएफ की पकड़ से दूर हैं। एसटीएफ ने सारनाथ थाना में केस दर्ज कराने के बाद तीनों बदमाशाें को सुपुर्द कर दिया। एसटीएफ के एएसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि असलहा आपूर्ति करने वाले बदमाशों के बारे में काफी दिनों से सूचनाएं मिल रहीं थीं। इंस्पेक्टर पुनीत परिहार गिराेह के पीछे लगाए गए, तो असलहा तस्करों के बारे में सटीक जानकारी गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद अंतर्गत चंदनी कुंडेसर का प्रशांत राय उर्फ जीतू, थाना नोनहरा हुत्सेपुर कोठियां का मुकुंद प्रधान व बक्सर बिहार के थाना सेमरी अंतर्गत गंगौली का राहुल ठाकुर हत्थे चढ़े

दबंग प्रशांत को सुभाष पासी ने बनाया असलहा तस्कर गिरफ्तार प्रशांत राय अपने साथियों संग मारपीट और दबंगई के लिए जाना जाता था। उसका संपर्क मलीकपुरा गाजीपुर के असलहा तस्कर सुभाष पासी से हुआ तो उसने प्रशांत को 32 बोर की पिस्टल बेची। गाजीपुर के ही कस्बा करीमुद्दीनपुर निवासी अखंडराय को प्रशांत के पिस्टल खरीदने की बात पता चली तो उसने अपने दो साथियों को सुभाष पासी से 20 कारतूस दिलवाए।