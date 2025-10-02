Language
    दशहरे पर वाराणसी के चौबेपुर मेले को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, RAF की तैनाती

    By rajesh chaube Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    चौबेपुर में दशहरे मेले की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात किया है। नवमीं से भारत मिलाप तक आरएएफ सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। जुम्मे के दिन भारत मिलाप होने से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के पंडालों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने समितियों से उपद्रवियों पर नजर रखने और तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है।

    चौबेपुर बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर टहलती आरएएफ व पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, चौबेपुर। दशहरे के अवसर पर लगने वाले चौबेपुर मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मेले की जिम्मेदारी इस बार रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को सौंप दी गई है।

    चौबेपुर थाने के एसआई राजेंद्र यादव ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ आरएएफ की टीम भी लगातार निगरानी करेगी। नवमीं तिथि से लेकर भारत मिलाप तक सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा आरएएफ के हाथों में रहेगा।

    इस बार भारत मिलाप के दिन जुम्मा पड़ने के चलते प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए थाने की फोर्स के साथ आरएएफ की भी तैनाती की है। इसी क्रम में चौबेपुर बाजार स्थित प्रियदर्शिनी मां दुर्गा पूजा समिति, गरथौली दुर्गा पूजा समिति, वीरनाथीपुर दुर्गा पूजा समिति, डुबकियां दुर्गा पूजा समिति और मुरारी दुर्गा पूजा समिति के पंडालों पर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

    दशहरे पर चौबेपुर बाजार में लगने वाला मेला और रावण दहन का बड़ा आयोजन भारी भीड़ को आकर्षित करता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने सभी समितियों को अलर्ट किया है और उनके वालंटियरों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर तत्काल सूचना दें। वहीं, समितियों की ओर से लगातार अलाउंस भी कराया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए, अन्यथा प्रशासन सख्ती से निपटेगा।

