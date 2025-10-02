दशहरे पर वाराणसी के चौबेपुर मेले को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, RAF की तैनाती

चौबेपुर में दशहरे मेले की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात किया है। नवमीं से भारत मिलाप तक आरएएफ सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। जुम्मे के दिन भारत मिलाप होने से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों के पंडालों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने समितियों से उपद्रवियों पर नजर रखने और तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है।

जागरण संवाददाता, चौबेपुर। दशहरे के अवसर पर लगने वाले चौबेपुर मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मेले की जिम्मेदारी इस बार रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को सौंप दी गई है।

चौबेपुर थाने के एसआई राजेंद्र यादव ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ आरएएफ की टीम भी लगातार निगरानी करेगी। नवमीं तिथि से लेकर भारत मिलाप तक सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा आरएएफ के हाथों में रहेगा।

इस बार भारत मिलाप के दिन जुम्मा पड़ने के चलते प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए थाने की फोर्स के साथ आरएएफ की भी तैनाती की है। इसी क्रम में चौबेपुर बाजार स्थित प्रियदर्शिनी मां दुर्गा पूजा समिति, गरथौली दुर्गा पूजा समिति, वीरनाथीपुर दुर्गा पूजा समिति, डुबकियां दुर्गा पूजा समिति और मुरारी दुर्गा पूजा समिति के पंडालों पर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।