जेल से छूटने के उत्साह में की ऐसी हरकत, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दोबारा किया सलाखों के पीछे

वाराणसी में जानलेवा हमले के आरोपी यश सिंह राजपूत की जेल से रिहाई के बाद जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झुन्ना पंडित गिरोह से जुड़े यश के समर्थकों ने जेल से बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस अब जुलूस में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जानलेवा हमले के आरोपित यश सिंह राजपूत की जिला जेल से रिहाई के बाद उत्साह में जुलूस निकालने के मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार करके लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। पुलिस जुलूस में शामिल अन्य की तलाश कर रही है।

