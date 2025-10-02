जेल से छूटने के उत्साह में की ऐसी हरकत, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दोबारा किया सलाखों के पीछे

Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:21 PM (IST)
वाराणसी में जानलेवा हमले के आरोपी यश सिंह राजपूत की जेल से रिहाई के बाद जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झुन्ना पंडित गिरोह से जुड़े यश के समर्थकों ने जेल से बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस अब जुलूस में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जानलेवा हमले के आरोपित यश सिंह राजपूत की जिला जेल से रिहाई के बाद उत्साह में जुलूस निकालने के मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार करके लालपुर-पांडेयपुर पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। पुलिस जुलूस में शामिल अन्य की तलाश कर रही है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बदमाश झुन्ना पंडित गिरोह से जुड़े दौलतपुर भक्तिनगर निवासी यश सिंह राजपूत की रिहाई मंगलवार की शाम को हुई। जेल से बाहर उसका स्वागत करने के लिए उसके साथी बड़ी संख्या में पहुंचे थे।
जेल के बाहर वह सड़क पर नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में लेकर उसे गए। इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। पुलिस को इसकी जानकारी होते ही तत्काल कार्रवाई की शुरू की। यश समेत कई युवकों को पकड़ लिया।
जिला जेल चौकी प्रभारी कोमल कुमार की तहरीर पर लालपुर पांडेयपुर थाना में मुकदमा दर्ज करके यश सिंह राजपूत, मोहित जायसवाल, सब्जी मंडी लालपुर निवासी राहुल गुप्ता और सोयेपुर निवासी अमन सिंह को जेल भेज दिया।
पुलिस थाने में कान पकड़कर माफी मांगते इनका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
यह भी पढ़ें- Kanpur Dehat: युवक और युवती का कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, आत्महत्या की आशंका
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।