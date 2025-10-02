Language
    Kanpur Dehat: युवक और युवती का कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, आत्महत्या की आशंका

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    कानपुर देहात के मूसानगर में सेंगुर नदी के किनारे एक युवक और युवती के कंकाल मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि दोनों ने आत्महत्या की है क्योंकि पास में जहरीला पदार्थ और पानी का गिलास बरामद हुआ है। युवक की पहचान उमाकांत के रूप में हुई है जो 11 दिन पहले लापता हो गया था। युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।

    कानपुर देहात में युवक और युवती का मिला कंकाल।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। मूसानगर में युवक व युवती का कंकाल सेंगुर नदी किनारे मिला।दोनों के आत्महत्या किए जाने की आशंका है, पास में जहरीले पदार्थ की पुड़िया व पानी का गिलास मिला है।युवक की पहचान हो गई लेकिन युवती की नहीं हो सकी है।पुलिस प्रयास में जुटी है।

    मूसानगर के चपरेहटा व किसवा गांव के बीच में सेंगुर नदी किनारे गुरुवार दोपहर एक ग्रामीण गया जहां तेज दुर्गंध आने पर देखा तो झाड़ियों के पास युवक व युवती के कंकाल पड़े थे।

    मूसानगर एसओ कालीचरण कुशवाहा पहुंचे, कपड़ों की तलाशी ली तो युवक का आधार कार्ड मिला, जिसमें राजपुर के खरतला बांगर का उमाकांत लिखा था।

    पिता महावीर से संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि 11 दिन पहले से वह गायब है और गुमशुदगी दर्ज कराई थी।तलाश चल रही थी पर कुछ पता नहीं था। युवती कौन है इस बारे में पुलिस जानकारी कर रही है।

    स्वजन को शिनाख्त की पुष्टि के लिए बुलाया गया है।एसओ बताया कि आशंका है कि प्रेम संबंध में जान दी है, युवती की भी पहचान का प्रयास चल रहा है।

