एंबुलेंस चालक ने पानी मांगने के बहाने वार्ड आया की बेटी को कमरे में बुलाकर..., यूपी में शर्मसार करने वाली घटना

संवाद सूत्र, पाली। पीएचसी में तैनात वार्ड आया ने एंबुलेंस चालक पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पहले बेटी छिपाए रही, लेकिन जब घरवालों को बताया तो उन लोगों ने आरोपित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई।

महिला ने बताया कि वह पाली पीएचसी पर वार्ड आया है। पीएचसी परिसर में बने आवास में परिवार के साथ रहती है। पास में ही एक कमरे में एंबुलेंस चालक मान सिंह यादव भी रहता है।

आरोप है कि 16 सितंबर को एंबुलेंस चालक ने उसकी नाबालिग बेटी को पानी मांगने के बहाने कमरे में बुलाया। बेटी जब पानी लेकर गई तो आरोपित से उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपित के चंगुल से छूटकर घर पहुंची बेटी ने डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। घटना के बाद से बेटी परेशान थी। 26 सितंबर को बेटी ने उसे पूरी बात बताई। इसके बाद थाने में तहरीर दी।