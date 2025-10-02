रामलला का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु की ट्रेन से कटकर मौत, परिवार में छाया मातम

संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। नवाबगंज के कटरा स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते समय गिरने से श्रद्धालु की मौत हो गई है। बिहार के सीतामढ़ी के सत्यममचछा गांव निवासी विजय महतो ने बताया कि वह छोटे भाई संजीव और गांव के लक्ष्मण, अंकित, जसवीर, संतोष और विश्वनाथ के साथ अयोध्या दर्शन के लिए आए थे।

मंगलवार को रामलला के दर्शन करने के बाद बुधवार को वह सभी मनकापुर-अयोध्या पैसेंजर 64220 डाउन से वापस जा रहे थे। मनकापुर स्टेशन से उन्हें बिहार की ट्रेन पकड़नी थी।

रास्ते में कटरा स्टेशन जब ट्रेन रूकी तब उसका छोटा भाई संजीव पानी लेने के लिए उतरा। वापस ट्रेन पर चढ़ते समय फिसल कर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच चला गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक के पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। युवक की मौत से साथ में आए भाई विजय और अन्य साथियों का रो-रोकर हाल बेहाल हैं। आरपीएफ चौकी उप निरीक्षक राकेश राय ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़ें- तापमान में उतार-चढ़ाव से परेशानी, गले में इंफेक्शन, खांसी व वायरल बुखार के बढ़ रहे मरीज