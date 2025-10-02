Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामलला का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु की ट्रेन से कटकर मौत, परिवार में छाया मातम

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    गोंडा के नवाबगंज स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय एक श्रद्धालु की गिरने से मौत हो गई। बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या दर्शन के लिए आए विजय महतो और उसके साथियों के साथ यह हादसा हुआ। मृतक संजीव पानी लेने के बाद ट्रेन में चढ़ते समय फिसल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है जबकि परिवार में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रामलला का दर्शन कर लौट श्रद्धालु की ट्रेन से कटकर मौत।

    संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। नवाबगंज के कटरा स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते समय गिरने से श्रद्धालु की मौत हो गई है। बिहार के सीतामढ़ी के सत्यममचछा गांव निवासी विजय महतो ने बताया कि वह छोटे भाई संजीव और गांव के लक्ष्मण, अंकित, जसवीर, संतोष और विश्वनाथ के साथ अयोध्या दर्शन के लिए आए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को रामलला के दर्शन करने के बाद बुधवार को वह सभी मनकापुर-अयोध्या पैसेंजर 64220 डाउन से वापस जा रहे थे। मनकापुर स्टेशन से उन्हें बिहार की ट्रेन पकड़नी थी।

    रास्ते में कटरा स्टेशन जब ट्रेन रूकी तब उसका छोटा भाई संजीव पानी लेने के लिए उतरा। वापस ट्रेन पर चढ़ते समय फिसल कर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच चला गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    मृतक के पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। युवक की मौत से साथ में आए भाई विजय और अन्य साथियों का रो-रोकर हाल बेहाल हैं। आरपीएफ चौकी उप निरीक्षक राकेश राय ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- तापमान में उतार-चढ़ाव से परेशानी, गले में इंफेक्शन, खांसी व वायरल बुखार के बढ़ रहे मरीज