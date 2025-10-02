मौसम में बदलाव से तेजी से बढ़ रहे वायरल बुखार के मरीज, डॉक्टर ने बताए बचाव के उपाय

गोंडा जिले में मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ी है जिनमें गले में इंफेक्शन सर्दी खांसी बुखार और डेंगू के मरीज शामिल हैं। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने और खानपान पर ध्यान देने की सलाह दी है। अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं।

संवाद सूत्र, गोंडा। जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी आसमान में बादल तो कभी धूप और उमस से लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। तापमान में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के चलते मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है इनमें गले में इंफेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षणों से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है।

