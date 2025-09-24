वाराणसी में मिशन शक्ति 5.0 में 16 मनचले गिरफ्तार, पुलिस की कड़ी कार्रवाई

वाराणसी में मिशन शक्ति पांच के तहत पुलिस ने बाजारों मॉल्स और पार्कों में जांच अभियान चलाया। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा के नेतृत्व में 1521 लोगों की जांच की गई और 16 मनचलों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर यह अभियान विद्यालयों छात्रावासों और सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मिशन शक्ति पांच का आगाज मंगलवार को बाजारों में नजर आया। इसलिए कि अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्थ व मुख्यालय (डीआइजी) शिवहरि मीणा खुद मोर्चे पर थे। भेलूपुर इलाके में एसीपी गौरव कुमार फोर्स के साथ माल्स, हाेटल, पार्कों आदि में चेकिंग कराए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूरे दिन चले चेकिंग अभियान में पुलिस ने 1521 व्यक्तियों को चेक कर 16 मनचलों को गिरफ्तार किया। मिशन शक्ति पांच का मंगलवार का तीसरा दिन था। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर सुबह 10 बजे से पुलिस टीम निकली तो रात्रि नौ बजे तक भ्रमणशील रही। इस दौरान विद्यालयों, बालिका छात्रावासों एवं कोचिंग सेंटरों के आस-पास, माल्स, पार्काें, मंदिरों एवं बालिकाओं के आवागमन के प्रमुख मार्ग पर मनचलों, अराजक तत्वों एवं शोहदों के विरुद्ध प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया।