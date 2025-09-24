Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में मिशन शक्ति 5.0 में 16 मनचले गिरफ्तार, पुलिस की कड़ी कार्रवाई

    By Rakesh Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:40 AM (IST)

    वाराणसी में मिशन शक्ति पांच के तहत पुलिस ने बाजारों मॉल्स और पार्कों में जांच अभियान चलाया। अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा के नेतृत्व में 1521 लोगों की जांच की गई और 16 मनचलों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर यह अभियान विद्यालयों छात्रावासों और सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    डीआइजी के नेतृत्व में 157 स्थानों पर चेकिंग, 16 मनचले गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मिशन शक्ति पांच का आगाज मंगलवार को बाजारों में नजर आया। इसलिए कि अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्थ व मुख्यालय (डीआइजी) शिवहरि मीणा खुद मोर्चे पर थे। भेलूपुर इलाके में एसीपी गौरव कुमार फोर्स के साथ माल्स, हाेटल, पार्कों आदि में चेकिंग कराए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूरे दिन चले चेकिंग अभियान में पुलिस ने 1521 व्यक्तियों को चेक कर 16 मनचलों को गिरफ्तार किया।

    मिशन शक्ति पांच का मंगलवार का तीसरा दिन था। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर सुबह 10 बजे से पुलिस टीम निकली तो रात्रि नौ बजे तक भ्रमणशील रही। इस दौरान विद्यालयों, बालिका छात्रावासों एवं कोचिंग सेंटरों के आस-पास, माल्स, पार्काें, मंदिरों एवं बालिकाओं के आवागमन के प्रमुख मार्ग पर मनचलों, अराजक तत्वों एवं शोहदों के विरुद्ध प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया।

    अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था ने बताया कि 157 स्थानों पर चेकिंग कराया गया। जिसमें शोहदों/मनचलों के विरूद्ध चार मुकदमें दर्ज किए गए, जिसमें 16 की गिरफ्तारी हुई। 384 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए उनका नाम पता रजिस्टर में अंकित करते हुए चेतावनी देकर छोड़ा गया। 34 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत 50 व्यक्तियों एवं 292 बीएनएस के तहत 33 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।