    वाराणसी में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, दो महिलाएं भी गिरफ्तार, ऐसे ब‍िछाया था ग‍िरोह ने जाल

    By Rakesh Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:24 AM (IST)

    वाराणसी में लंका पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। फेसबुक पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले दो युवतियों समेत चार लोग गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान के एक व्यक्ति को इसी तरह फंसाकर वाराणसी बुलाया गया और फिर शादी के नाम पर ठगा गया।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता , वाराणसी। लंका पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के चार सदस्यों गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपित फेसबुक पर दोस्ती करते फिर शादी की बात मुकम्मल होने पर लड़के को शादी के बहाने ठग लेते। राजस्थान निवासी श्याम लाल शर्मा भी गिरोह के चंगुल में फंस गए और बेटे मनीष सुखवाल को लेकर पहुंचे लेकिन अंतत: ठगे गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्याम लाल शर्मा ने लंका थाना में केस दर्ज कराया तो दो महिलाएं समेत चार लोग हत्थे चढ़ गए। प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम लखरहंवा पोस्ट अकोड़ा थाना करछना प्रयागराज का नीरज पांडेय, ग्राम दुर्गा शुक्ल का पुरवा थाना नवाबगंज प्रयागराज का पप्पू शुक्ला व दो महिलाओं को माधव मार्केट लंका से गिरफ्तार किया गया है।

    पुलिस के अनुसार राजस्थान के श्याम लाल का फेसबुक पर नीरज पांडेय से दोस्ती हुई फिर शादी की बात पक्की हुई। नीरज ने कहा कि वाराणसी आ जाइए आपके बेटे की शादी करवा दूंगा। 26 सितंबर को श्याम लाल अपने बेटे मनीष सुखवाल को लेकर वाराणसी पहुंचे, जहां आरोपितों ने लंका स्थित सनराइज होटल में ठहराया। जहां 50 रुपये के स्टांप पर शादी का इकरारनामा बना, जिसपर श्याम लाल और मनीष का हस्ताक्षर हुआ।

    उसके बाद जिस लड़की (प्रतीक्षा) से शादी होनी थी व उसके पिता पुकु पांडेय का हस्ताक्षर करवाया गया। उसके बाद रात 10 बजे गंगा घाट के पास होटल में शादी कराने की बात हुई। आरोपित नीरज ने लड़के के पिता से रुपये (केस में धनराशि का जिक्र नहीं) लेकर मंडप बनाने आदि के लिए ले लिया। उसके बाद गंगा स्नान के बहाने सभी गायब हो गये।

    पीड़ित ने इसकी सूचना लंका पुलिस को शनिवार को दी, जिसके बाद जांच हुई तो पता चला कि आरोपित गैंग बनाकर अलग अलग फर्जी आइडी और आधार से लोगों को शादी के नाम पर फंसाने के बाद उनसे पैसे और सामान लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस टीम में इंसपेक्टर राजकुमार शर्मा, दारोगा वाकर मिश्र, एसआइ नवीन चतुर्वेदी, कांस्टेबल अमित शुक्ला, कृष्णकांत पांडेय, पवन कुमार, सूरज सिंह आदि उपस्थित थे।