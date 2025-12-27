Language
    वाराणसी में भीड़ से अटा पड़ा रहा गोदौलिया चौराहा, क्षेत्र को तीन जोन में बांट संभाली सुरक्षा

    By Rakesh Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    वाराणसी में उमड़ी भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नर्व वर्ष की भीड़ की अभी से वाराणसी में उमड़ने लगी है। गुरुवार को हजारों की भीड़ गौदौलिया चौराहा पर आ डटी तो पुलिस को पसीने छूट गए। अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था (डीआइजी) शिवहरि मीणा ने 500 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई, तब भीड़ नियंत्रित हुई।

    इसलिए कि जितनी भीड़ सड़क पर थी, उतनी ही गंगा घाटों के किनारे उमड़ी पड़ी थी। एसीपी डा. अतुल अंजान त्रिपाठी फोर्स के साथ गोेदौलिया चौराहे पर फोर्स के साथ डंटे रहे।

    अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा ने बताया कि सर्दियाें की छुट्टी शुरू हो चुकी है। स्कूल काजेल बंद होने से काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके दृष्टिगत ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।

    इसके तहत वालिंटियर्स, ट्रैफिक मित्रों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ-साथ शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली भीड़ को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई है।

    इसी क्रम में दिन में नाविकों के साथ बैठक की गई। जिसमें जल पुलिस ने लाइफ जैकेट की महत्ता बताते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि बगैर लाइफ जैकेट के कोई नाव की सवारी न करे। भीड़ में सुरक्षा के दृष्टगत श्वान दस्ता भी अलर्ट मोड में भ्रमणशील रहा।