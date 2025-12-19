Language
    Varanasi News: मां ने नहीं दिया मोबाइल तो बेटी ने उठा लिया आत्मघाती कदम, मची चीख-पुकार

    By Rakesh Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    वाराणसी में मोबाइल न मिलने पर एक बेटी ने आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में मातम छा गया। किशोरी ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और दुपट्टे के सहारे पं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित सरायनंदन में मां ने मोबाइल देने से मना किया तो किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी।

    सरायनंदन निवासी दीपू यादव की 13 वर्षीय पुत्री सोनाक्षी यादव को उसकी मां ने मोबाइल देखने से मना किया। जब वह नहीं मानी तो मोबाइल छीन लिया और देने से मना किया।

    इससे नाराज होकर सोनाक्षी ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और दुपट्टे के सहारे पंखे की कुंडी से लटक गई। लोगों ने बाहर से आवाज दी तो दरवाजा नहीं खुलने पर उसे तोड़ा गया।

    उसे पंखे से उतार कर परिजन आनन-फानन में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

