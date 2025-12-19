खुशखबरी! शादी के बाद अब बेटी को ससुराल में भी मिलेगा राशन...नहीं कटवाना पड़ेगा राशन कार्ड से नाम

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अब बेटी की शादी होने पर राशन कार्ड से यूनिट कटवाने की आवश्यकता नहीं है। राशन कार्ड की यह यूनिट ऑनलाइन उसके ससुराल वाले राशनकार्ड में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय और तहसील के आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि अभी तक शादी के बाद राशन कार्ड से बेटी की यूनिट ट्रांसफर होने का नियम नहीं था। इसलिए स्वजन के कहने या राशन डीलर के कहने पर उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाता।