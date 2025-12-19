खुशखबरी! शादी के बाद अब बेटी को ससुराल में भी मिलेगा राशन...नहीं कटवाना पड़ेगा राशन कार्ड से नाम
यूपी में अब बेटी की शादी होने पर राशन कार्ड से यूनिट कटवाने की आवश्यकता नहीं है। राशन कार्ड की यह यूनिट ऑनलाइन उसके ससुराल वाले राशनकार्ड में ट्रांसफर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अब बेटी की शादी होने पर राशन कार्ड से यूनिट कटवाने की आवश्यकता नहीं है। राशन कार्ड की यह यूनिट ऑनलाइन उसके ससुराल वाले राशनकार्ड में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय और तहसील के आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि अभी तक शादी के बाद राशन कार्ड से बेटी की यूनिट ट्रांसफर होने का नियम नहीं था। इसलिए स्वजन के कहने या राशन डीलर के कहने पर उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाता।
ससुराल में उसका नाम जोड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती, लेकिन शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित युवतियों/बेटियों का विवाह हो जाने की स्थिति नाम कटने की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लिया है।
अब ससुराल के राशनकार्ड में उनका यूनिट स्थानांतरित करने के लिए विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में ट्रासफर का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है।
जिले के समस्त राशन कार्डधारक अपने परिवार के राशनकार्ड में अंकित बेटी का विवाह होने पर बेटी का नाम/यूनिट ससुराल में बने कार्ड में सम्मिलित करा सकेंगे। ऐसी स्थिति में विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में यूनिट ट्रांसफर करने के उपलब्ध विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।
इससे ऑनलाइन यूनिट ट्रांसफर कराई जा सकती है। इसके साथ ही विवाहिता यूनिट के ट्रांसफर के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला पूर्ति कार्यालय एवं समस्त तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं।
