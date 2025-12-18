जागरण संवाददाता, इटावा। कोहरा शुरू होते ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार को कम करने के आदेश यूपीडा द्वारा जारी कर दिए गए हैं। बड़े वाहन 60 किमी प्रति घंटा व छोटे वाहन 75 किमी प्रति घंटा की गति से चलेंगे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के चलते हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेस-वे सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए थे।

अभी दोनों एक्सप्रेस-वे पर छोटे वाहनों कारों की अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा थी। इसे घटाकर 75 किमी प्रति घंटा कर दिया है। बड़े वाहनों की गति 100 किमी प्रति घंटा था जिसे घटाकर 60 किमी प्रति घंटा कर दिया है।