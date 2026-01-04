वाराणसी में लंदन और हालैंड की साध्वियों ने काशी में ली संन्यास की दीक्षा, जुटे सैकड़ों श्रद्धालु
वाराणसी के श्रृंगेरी मठ में इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के संस्थापक श्रीभगवान के 85वें जयंती समारोह में लंदन और हालैंड की दो विदेशी शिष्याओं ने संन्यास क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में चल रहे इंटरनेशनल वेदांत साेसाइटी के संस्थापक श्रीभगवान के 85वें जयंती समारोह में दूसरे दिन शनिवार को विदेशी मूल की दो शिष्या साध्वियों ने संन्यास की दीक्षा ली।
संस्था के प्रमुख स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी महाराज ने लंदन आश्रम से जुड़ी ज्योतिपर्णा व हालैंड आश्रम से जुड़ी सत्यपर्णा को संन्यास की दीक्षा देकर वेदांत के प्रसार का दायित्व सौंपा। पूरे दिन भजन-कीर्तन व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक बना रहा।
समारोह के द्वितीय दिवस का शुभारंभ प्रात:काल भव्य शोभायात्रा से हुई। मठ से निकली शोभायात्रा हरेकृष्ण महामंत्र का गायन करते हुए भेलूपुर बाबा कीनाराम मठ, लंका होते पुन: श्रृंगेरी मठ पहुंची। तत्पश्चात आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्तिगीत, भजन आदि ने आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि की।
वक्ताओं ने संस्थापक और अपने उपास्य भगवान के जीवन व कार्यों की चर्चा करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसके पश्चात हुए भंडारे में काफी संख्या में साधुजनों ने प्रसाद ग्रहण किया, आयोजकों द्वारा उन्हें कंबल व दक्षिणा आदि भेंट किया गया। पुन: शाम पांच बजे हुए सांस्कृतिक आयोजनों ने भक्ति की धारा बहा सबको उसमें डुबा दिया।
इस अवसर पर स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर, साइकिल व अन्य जरूरतमंदों में व्हील चेयर, बर्तन, कपड़े, भाेग प्रसाद, मिठाई आदि का वितरण किया गया। स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी महाराज व अन्य संतों तथा विद्वतजनों के हाथों इंग्लिश पत्रिका सत्यपंथा, बांग्ला पत्रिका सोनो विश्ववाशी, अंग्रेजी पुस्तक कम्यूनियन विद दे डिवाइन व स्वामी स्वरूपानंद पुरी द्वारा लिखित पुस्तक मुंडकोपनिषदवाश्य का विमोचन किया गया।
