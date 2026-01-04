वाराणसी में लंदन और हालैंड की साध्वियों ने काशी में ली संन्यास की दीक्षा, जुटे सैकड़ों श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रृंगेरी मठ महमूरगंज में चल रहे इंटरनेशनल वेदांत साेसाइटी के संस्थापक श्रीभगवान के 85वें जयंती समारोह में दूसरे दिन शनिवार को विदेशी मूल की दो शिष्या साध्वियों ने संन्यास की दीक्षा ली। संस्था के प्रमुख स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी महाराज ने लंदन आश्रम से जुड़ी ज्योतिपर्णा व हालैंड आश्रम से जुड़ी सत्यपर्णा को संन्यास की दीक्षा देकर वेदांत के प्रसार का दायित्व सौंपा। पूरे दिन भजन-कीर्तन व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरा वातावरण आध्यात्मिक बना रहा।

समारोह के द्वितीय दिवस का शुभारंभ प्रात:काल भव्य शोभायात्रा से हुई। मठ से निकली शोभायात्रा हरेकृष्ण महामंत्र का गायन करते हुए भेलूपुर बाबा कीनाराम मठ, लंका होते पुन: श्रृंगेरी मठ पहुंची। तत्पश्चात आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्तिगीत, भजन आदि ने आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि की।