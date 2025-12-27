Fog In UP: वाराणसी में कोहरे के चलते 16 उड़ाने रद, कई विलंबित

जागरण संवाददाता, बाबतपुर। मौसम खराब होने और कम दृश्यता के चलते 11वें दिन शुक्रवार को 16 उड़ाने रद होने के साथ कई विलंबित हुई। वहीं, एयर इंडिया की सुबह दिल्ली से वाराणसी के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट 31 दिसंबर तक अस्थाई रूप से निरस्त कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोहरे का आलम यह था कि सुबह आठ बजे दृश्यता मात्र दस मीटर ही थी। वहीं, 11 बजे मौसम सामान्य हुआ और अकासा एयर की बेंगलुरु से आने वाली विमान अपने निर्धारित समय से ढाई घंटे की देरी से दोपहर 12.35 बजे लैंड हुई।

उसके बाद भुवनेश्वर से आने वाली इंडिगो की उड़ान तीन घंटे की देरी से दोपहर 1.15 बजे पहुंची। वही, मुंबई से आने वाली इंडिगो की उड़ान भी ढाई घंटे देरी से पहुंची। इसके अलावा कोलकाता और हैदराबाद से आने वाले विमान भी दो घंटे देरी से पहुंचे।