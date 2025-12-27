Language
    Fog In UP: वाराणसी में कोहरे के चलते 16 उड़ाने रद, कई विलंबित

    By Jayprakash Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    वाराणसी में खराब मौसम और घने कोहरे के कारण लगातार 11वें दिन हवाई यात्रा प्रभावित हुई। शुक्रवार को 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई अन्य विलंबित हुईं। स ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाबतपुर। मौसम खराब होने और कम दृश्यता के चलते 11वें दिन शुक्रवार को 16 उड़ाने रद होने के साथ कई विलंबित हुई। वहीं, एयर इंडिया की सुबह दिल्ली से वाराणसी के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट 31 दिसंबर तक अस्थाई रूप से निरस्त कर दी गई है।

    कोहरे का आलम यह था कि सुबह आठ बजे दृश्यता मात्र दस मीटर ही थी। वहीं, 11 बजे मौसम सामान्य हुआ और अकासा एयर की बेंगलुरु से आने वाली विमान अपने निर्धारित समय से ढाई घंटे की देरी से दोपहर 12.35 बजे लैंड हुई।

    उसके बाद भुवनेश्वर से आने वाली इंडिगो की उड़ान तीन घंटे की देरी से दोपहर 1.15 बजे पहुंची। वही, मुंबई से आने वाली इंडिगो की उड़ान भी ढाई घंटे देरी से पहुंची। इसके अलावा कोलकाता और हैदराबाद से आने वाले विमान भी दो घंटे देरी से पहुंचे।

    ये विमान हुए रद

    • दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली का एयर इंडिया विमान एआई 2495/2496 आगामी 31 दिसंबर तक
    • दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली का एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 1223/1224
    • हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद का एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 2746/2871
    • बेंगलुरु-वाराणसी-बेंगलुरु इंडिगो का विमान 6 ई 714 /499
    • चेन्नई-वाराणसी-चेन्नई का इंडिगो विमान 6ई 401/6044
    • कोलकाता-वाराणसी-कोलकाता इंडिगो का विमान 6 ई 6501/6502
    • हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद का इंडिगो विमान 6 ई 6719/432
    • मुंबई-वाराणसी-मुंबई का इंडिगो विमान 6 ई 6447/6570