    Fog in Varanasi: कोहरे ने बढ़ाई परेशानी! लगातार 8वें दिन उड़ानें निरस्त, कम दृश्यता के कारण दोपहर तक नहीं हो सकी किसी भी विमान की लैंडिंग

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    वाराणसी में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंगलवार को लगातार आठवें दिन आठ उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई उड़ानें दो से चार ...और पढ़ें

    यात्रियों को अपनी उड़ानों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। घने कोहरे के कारण मंगलवार को हवाई यातायात पर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिससे लगातार आठवें दिन आठ उड़ानें निरस्त हो गईं। इसके अलावा, कई अन्य उड़ानें दो से चार घंटे तक विलंबित रहीं। सुबह के समय कोहरे की स्थिति इतनी खराब थी कि दस बजे तक दृश्यता केवल 100 मीटर तक ही सीमित रही। दोपहर 12:30 बजे तक कोई भी विमान लैंड नहीं हो सका, जिससे यात्रियों में चिंता और असुविधा का माहौल बना रहा।

    कुछ विमानन कंपनियों ने पहले ही अपने उड़ान समय में परिवर्तन कर दिया था और यात्रियों को मेल मैसेज के माध्यम से सूचित किया था। इसके बावजूद, अधिकांश यात्री अपने निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पहुंचे और टर्मिनल बिल्डिंग में अपने विमान का इंतजार कर रहे हैं। इस स्थिति के कारण एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि एक साथ कई विमानों के यात्रियों की उपस्थिति ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने भीड़ को व्यवस्थित करने और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। हालांकि, भीड़ अधिक होने के कारण कई यात्री खड़े होकर अपने विमान का इंतजार कर रहे हैं। इस स्थिति ने यात्रियों के लिए असुविधा उत्पन्न की है, और उन्हें लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

    घने कोहरे के कारण हवाई यातायात में आई इस बाधा ने यात्रियों की यात्रा योजनाओं को प्रभावित किया है। कई यात्रियों ने अपनी उड़ानें रद्द होने के कारण अन्य विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों की संख्या में वृद्धि ने सुरक्षा और प्रबंधन के लिए भी चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

    इस प्रकार, घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा में आई इस बाधा ने न केवल यात्रियों को प्रभावित किया है, बल्कि एयरपोर्ट प्रशासन के लिए भी एक चुनौती प्रस्तुत की है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचें।

    इस स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यात्रियों को अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम की स्थिति में सुधार होने पर ही हवाई यातायात सामान्य हो सकेगा। इस प्रकार, घने कोहरे के कारण हवाई यात्रा में आई इस बाधा ने सभी के लिए एक कठिनाई भरा अनुभव प्रस्तुत किया है।

    निरस्त हुए विमान

    • 6 ई 714/499 बैंगलुरु-वाराणसी-बैंगलुरु
    • 6 ई 401/6044 चेन्नई-वाराणसी-चेन्नई
    • 6 ई 6719/432 हैदराबाद-वाराणसी-हैदराबाद
    • 6 ई 6447/6570 मुंबई-वाराणसी-मुंबई

