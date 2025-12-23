Varanasi weather Report 23 December : पूर्वांचल में गलन अपार, कोहरे ने थाम दी वाहनों की रफ्तार
वाराणसी समेत पूर्वांचल में गलन जारी है, कोहरे से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। बीते 24 घंटों में तापमान स्थिर रहा, लेकिन अधिकतम तापमान में कमी आई है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मंगलवार को गलन का रुख बना रहा। पूर्वांचल के सभी जिलों में सुबह से ही भीषण कोहरे का दौर बना रहा। हाइवे पर वाहनों की रफ्तार थमी रही तो वातावरण में गलन का रुख लोगों को सालता रहा। सुबह ठंडी हवाओं का रुख हाड़ कंपाता रहा तो जरूरी काम से ही लोग घरों से निकले। जबकि वातावरण में ठंडी हवाओं का रुख होने से सड़कों पर सुबह सन्नाटा पसरा रहा। सुबह नौ बजे तक आफिस या जरूरी काम से आने वाले लोग ही बाहर नजर आए।
बीते चौबीस घंटों में पारा लगभग स्थिर रहा है लेकिन अधिकतम तापमान में कमी आई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गलन का यही रुख बना रहा तो पाला पड़ने से पौधों को भी नुकसान हो सकता है। जबकि कोहरे के व्यापक प्रकोप की वजह से विमानों की लेट लतीफी के साथ ही रद होने और ट्रेनों की लेट लतीफी का दौर शुरू हो चुका है। नियमित घंटों लेट होती ट्रेनों की वजह से यात्रियों की रोज ही फजीहत हो रही है। जबकि हाइवे पर वाहनों की गति सुस्त रही और फाग लाइटों के सहारे ही वाहन रेंगते रहे।
मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही मौसम का रुख कोहरे वाला बना हुआ है। लगभग पांच दिनों से सूरज का पर्याप्त ताप धरती को नहीं मिल सका है। जबकि कोहरे का प्रकोप सुबह से लेकर दोपहर तक बना रह रहा है। बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 15.8°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 6.8 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 9.0°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम रहा। इस दौरान आर्द्रता न्यूनतम 96% और अधिकतम 97% दर्ज की गई। गलन और कोहरे का मेल बने रहने से माना जा रहा है कि पाला भी पड़ सकता है।
