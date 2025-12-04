Language
    Varanasi News: नौ साल की बच्ची को अगवा कर वृद्ध हकीम ने किया दुष्कर्म, DCP ने कहा कि होगी सख्त कार्रवाई

    By Rakesh Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:41 AM (IST)

    बहन ने दर्ज कराया मुकदमा। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। साठ वर्षीय हकीम ने अपने ही दोस्त की नौ वर्षीय बेटी को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपनी बहन को आपबीती बताई तो मामला कोतवाली जा पहुंचा। पुलिस आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    कोतवाली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि केस की तेज गति से जांच कराने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जल्द सजा दिलाई जा सके।

    पीड़िता की बड़ी बहन ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि जैतपुरा थाना क्षेत्र के कटेहर निवासी 60 वर्षीय महमूद अली मेरे पिता का दोेस्त है। वह पेशे से हकीम भी है। उसने मंगलवार सुबह पांच बजे घर पर सो रही नौ साल की बहन को अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

    इसके बाद नौ साल की बच्ची को घर भी छोड़ गया। छोटी बहन की हालत देख उससे सवाल किया गया तो उसने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में जानकारी दी। गुस्साए स्वजन और आस-पड़ोस के लोग आरोपित को पकड़कर कोतवाली पुलिस को सौंप दिए। इंस्पेक्टर कोतवाली दयाशंकर सिंह ने बताया कि बड़ी बहन के तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।