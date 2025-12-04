Varanasi News: नौ साल की बच्ची को अगवा कर वृद्ध हकीम ने किया दुष्कर्म, DCP ने कहा कि होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। साठ वर्षीय हकीम ने अपने ही दोस्त की नौ वर्षीय बेटी को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपनी बहन को आपबीती बताई तो मामला कोतवाली जा पहुंचा। पुलिस आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि केस की तेज गति से जांच कराने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जल्द सजा दिलाई जा सके।