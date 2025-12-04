Prayagraj Winter Update: गोशालाओं में गोवंशों को लगी ठंड, 29 की मौत, 368 बीमार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद के ज्यादातर गोआश्रय स्थल में जिम्मेदारों द्वारा बरती जा रही लापरवाही गोवंशों की जान पर बन आई है। रात में ठंड बढ़ने से गोवंश इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब तक ठंड लगने से 29 गोवंशों की मौत हो चुकी है जबकि 368 गोवंश बीमार हैं। यह आंकड़ा सरकारी है, हकीकत में मृत गोवंशों की संख्या इसकी तीन गुना ज्यादा बताई जा रही है।

जिले में इस समय कुल 130 गोआश्रय केंद्र संचालित हैं, जिनमें 121 गांवों तो नौ शहरी क्षेत्र में हैं। इन आश्रय स्थलों में सरकारी लिखापढ़ी में 35858 गोवंश संरक्षित हैं। वहीं अब भी जिले भर 10 हजार से ज्यादा गोवंश बेसहारा हैं, जिनके लिए आश्रय स्थल नहीं हैं।इन गोवंशों के लिए ठंड से बचाव के उपाय ज्यादातर आश्रय केंद्रों में नहीं हो सके हैं।

दिन में धूप होने के चलते जिम्मेदार अफसर यह समझ ही नहीं सके कि रात में शीत के बढ़ने का असर इन बेजुबानों पर पड़ सकता है। जबकि दिन में भले ही उस तरह की ठंड न हो मगर रात में शीत का असर है, जिसकी चपेट में गोवंश दम तोड़ने लगे हैं। पशुधन विभाग का कहना है कि जिले की गोशालाओं में 29 गोवंशों की मौत हुई है। वहीं गांव के लोगों की मानें तो 100 से ज्यादा गोवंश ठंड की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं।