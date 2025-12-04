Indian Railways News: दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में 'नो रूम', यात्रियों की मजबूरी बनी प्राइवेट बसें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगर आप इन दिनों प्रयागराज से देश की राजधानी दिल्ली की यात्रा का मन बना रहे हैं, तो तैयार हो जाइए एक बड़ी परेशानी के लिए। एक बार फिर दिल्ली जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में टिकट को लेकर 'नो रूम' की स्थिति बन गई है। स्थिति यह है कि वेटिंग लिस्ट 100 के ऊपर पहुंच गई है, और तत्काल कोटा भी बुकिंग खुलते ही एक मिनट में खत्म हो रहा है।
यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल पा रहा है। निराश यात्री अब मजबूरी में प्राइवेट बस आपरेटरों का सहारा लेने को विवश हैं।जहां इस समय किराया 2,500 से 3,000 रुपये तक पहुंच गया है। त्योहारों का सीज़न खत्म होने के बावजूद यह संकट गहराया है जो आश्चर्यजनक है।
राजापुर के रहने वाले एडवोकेट आशुतोष मिश्रा ने बताया कि, एक जरूरी काम से दिल्ली जाना है, पिछले तीन दिनों से टिकट के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हर ट्रेन में 'नो रूम' दिख रहा है। गुरुवार को 3,000 रुपये देकर स्लीपर बस से दिल्ली जाउंगा।
वहीं, अपनी बहन से मिलने जा रहीं राजरूपपुर की रहने शांति शुक्ला की पीड़ा भी कुछ ऐसी ही है। वह कहती हैं, 'ट्रेन का किराया 1,100 से भी कम है, अब बस वाले 2,800 मांग रहे हैं। लेकिन जाना ज़रूरी है, इसलिए मजबूरी में बस की इतनी महंगी टिकट लेनी पड़ी।
संकट की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजेंद्र नगर राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, शिवगंगा एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, महाबोधी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, पूर्वोत्तर संपर्कक्रांति एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, जम्मू मेल, लिच्छवी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, टाटा जम्मूतवी एक्सप्रेस, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में आठ दिसंबर तक स्लीपर श्रेणी में रिग्रेट की स्थिति है।
इसका मतलब है कि अब इन तारीखों पर वेटिंग टिकट भी जारी नहीं हो रहे हैं। इनमें डिब्रूगढ़ राजधानी, पूर्वा एक्सप्रेस,महाबोधी, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस,सीमांचल एक्सप्रेस, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, नेताजी एक्सप्रेस, टाटा नगर जम्मूतवी एक्सप्रेस, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में तो यह स्थिति 14 दिसंबर तक यही स्थिति बनी हुई है।
वहीं, हमसरफर, प्रयागराज एक्सप्रेस और ऊंचाहार एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों में भी प्रतीक्षा सूची 100 के पार है। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि भीड़ को देखते हुए अभी भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सीटें मिल जाएं।
