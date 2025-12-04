Indian Railways News: सात, 10, 13 और 16 दिसंबर को निरस्त रहेगी गोरखपुर-छपरा पैसेंजर, यहां देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित मैरवा यार्ड में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते विभिन्न तिथियों में कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 07, 10, 13 एवं 16 दिसम्बर को चलने वाली 55056/55055 नंबर की गोरखपुर-छपरा-गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेगी।