Indian Railways News: सात, 10, 13 और 16 दिसंबर को निरस्त रहेगी गोरखपुर-छपरा पैसेंजर, यहां देखें पूरा शेड्यूल
पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में निर्माण कार्य के चलते कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। गोरखपुर-छपरा पैसेंजर ट्रेन 7, 10, 13 और 16 दिसंबर को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित मैरवा यार्ड में निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते विभिन्न तिथियों में कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 07, 10, 13 एवं 16 दिसम्बर को चलने वाली 55056/55055 नंबर की गोरखपुर-छपरा-गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेगी।
इसके अलावा कई ट्रेनें मार्ग बदलकर चलाई जाएंगी। शहीद, बाघ, गोमतीनगर-कामाख्या व मथुरा-छपरा एक्सप्रेस नियंत्रित होकर चलाई जाएंगी। देवरिया स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते भी कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
यह भी पढ़ें- यूपी में SIR को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश, छूटने न पाए किसी पात्र मतदाता का नाम
मार्ग बदलकर चलने वाली ट्रेनें
- 06, 09, 12 एवं 15 दिसम्बर को चलने वाली 04454 नई दिल्ली-मानसी स्पेशल परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलेगी।
- 07 एवं 16 दिसम्बर को चलने वाली 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलेगी।
- 09 दिसम्बर को चलने वाली 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलेगी।
- 06 दिसंबर को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग सीवान-थावे-गोरखपुर कैण्ट के रास्ते चलेगी।
- 06 दिसम्बर को चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग सीवान-थावे-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी।
- 08 दिसम्बर को चलने वाली 15110 मथुरा जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कप्तानगंज-थावे-सीवान के रास्ते चलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।