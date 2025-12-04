Language
    यूपी में SIR को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश, छूटने न पाए किसी पात्र मतदाता का नाम

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:51 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर अपना शत प्रतिशत योगदान दें। अभियान में किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। उन्होंने पूर्णतः शुद्ध मतदाता सूची बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर मतदाता का गणना प्रपत्र भरने और उसे जमा कराने के लिए पांच से 10 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर स्पेशल कैम्प लगाकर मतदाताओं की सहायता की जाए।

    मुख्यमंत्री, बुधवार की शाम रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित एनेक्सी भवन सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर भाजपा पदाधिकारियों, पार्षदों व पूर्व पार्षदों, वार्ड का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने एसआइआर के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई कार्यवाही की समीक्षा की और कहा कि बीएलओ के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी घर-घर जाकर एसआइआर गणना प्रपत्र को भरवाने का कार्य करें। उन्होंने इसके लिए हर बूथ के अध्यक्ष, बीएलए, बूथ समिति के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की दस सदस्यीय टीम बनाकर काम करने के लिए निर्देशित किया।

    सबका गणना प्रपत्र जमा हो जाए, इसके लिए 5 से 10 दिसंबर तक हरेक बूथ पर विशेष कैम्प लगाए जाएं। किसी भी दशा में पात्र मतदाता का नाम इस प्रक्रिया में छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआइआर के काम में महिला मतदाताओं की सहायता के लिए भाजपा की महिला कार्यकताओं की टोली बनाई जाए। यह टोली भी घर-घर सम्पर्क करे और गणना प्रपत्र भरवाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने एसआइआर गणना प्रपत्र भर दिया है, उसको डिजिटल कराने के काम में भी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना योगदान दें। जो लोग छूट रहे हों, उनके गणना प्रपत्रों को भी भरवाकर डिजिटल कराया जाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआइआर प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता यह भी सुनिश्चित करें कि फर्जी मतदाताओं का नाम कट जाए। मृतक मतदाताओं के नाम भी न रहें। एसआइआर के पूर्णतः शुद्ध मतदाता सूची बनाने में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा।

    बैठक में महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डा. धर्मेंद्र सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीताशु सिंह, एसआइआर अभियान के शहर संयोजक अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, रमेश प्रताप गुप्ता, शशिकांत सिंह सहित पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, पार्षद चुनाव लड़ चुके प्रतयाशी, भाजपा महानगर के पदाधिकारी, महानगर के सभी दस मंडलों के अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे।