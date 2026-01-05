Language
    साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर बैंक खाते से निकाले 40 लाख रुपये, खाते से लिंक ई-मेल की जानकारी भी बदली

    By Devendra Nath Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    वाराणसी में साइबर ठगों ने कैलाश भवन निवासी गोपाल प्रसाद के बैंक खाते से 40 लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने उनके मोबाइल को हैक कर बैंक खाते से लिंक ईमेल भ ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। साइबर ठगों ने लंका थाना क्षेत्र के कैलाश भवन निवासी गोपाल प्रसाद के बैंक खाते से 40 लाख रुपये निकाल लिए। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लंका शाखा में है। बीते 22 दिसंबर को उनके खाते से 15 लाख रुपये तीन बार में निकल गए। इसके बाद अगले दिन फिर 15 लाख तीन बार में निकले।

    29 दिसंबर दो बार में दस लाख रुपये निकले। इसके साथ ही साइबर ठगों ने बैंक खाते से लिंक ई-मेल को भी बदल दिया है। इसकी वजह से गोपाल प्रसाद को रुपये निकलने की जानकारी सही समय पर नहीं मिल सकी।

    बैंक से पैसे निकालने गए तो पता चला कि उनके बैंक खाते से 40 लाख रुपये निकाल लिए गए हैं। आशंका है कि ठगों ने लिंक भेजकर गोपाल का मोबाइल हैक कर लिया और बैंक खाते की जानकारी हासिल करके रुपये निकाल लिए।

