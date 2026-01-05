साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर बैंक खाते से निकाले 40 लाख रुपये, खाते से लिंक ई-मेल की जानकारी भी बदली

जागरण संवाददाता, वाराणसी। साइबर ठगों ने लंका थाना क्षेत्र के कैलाश भवन निवासी गोपाल प्रसाद के बैंक खाते से 40 लाख रुपये निकाल लिए। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लंका शाखा में है। बीते 22 दिसंबर को उनके खाते से 15 लाख रुपये तीन बार में निकल गए। इसके बाद अगले दिन फिर 15 लाख तीन बार में निकले।

29 दिसंबर दो बार में दस लाख रुपये निकले। इसके साथ ही साइबर ठगों ने बैंक खाते से लिंक ई-मेल को भी बदल दिया है। इसकी वजह से गोपाल प्रसाद को रुपये निकलने की जानकारी सही समय पर नहीं मिल सकी।