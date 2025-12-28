कफ सीरप प्रकरण: फर्जी दस्तावेज से फर्म बनवाने वाले गिरोह का राजफाश, पांच गिरफ्तार
वाराणसी में कफ सीरप प्रकरण में रोहनिया और सारनाथ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। सारनाथ पुलिस ने विष्णु प्रकाश पांडेय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप प्रकरण में रोहनिया और सारनाथ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दोनों थानों की पुलिस ने अलग-अलग ऑपरेशन में पांच लोगों को दबोचा है। सारनाथ पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व विष्णु प्रकाश पांडेय के खिलाफ कफ सीरप तस्करी का केस दर्ज किया है।
सूत्रों के मुताबिक विष्णु भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हालांकि, पुलिस कार्रवाई से जुड़े किसी सवाल का जवाब देने से बचती रही। विष्णु प्रकाश ने प्रयागराज और गोरखपुर से एक लाख से ज्यादा सौ एमएल की शीशी मंगाया था।
प्रयागराज और गोरखपुर की औषधि टीम ने वाराणसी की टीम को जांच सौंपी तो पड़ताल में कमियां उजागर हो गईं। आरोपित ने माल कहां खपाया, इस बात की स्पष्ट जानकारी हो पाई। आरोपित दवा कारोबारी ने जो नंबर एप पर उपलब्ध कराया था, उस पर फोन करने पर भी औषधि विभाग के अधिकारी संपर्क नहीं कर पाए।
दोनों थानों की पुलिस उत्साहित जरूर थी, जो गिरफ्तारी की बात दर्शाता रहा। एसआइटी की जिम्मेदारी गौरव बंसवाल के हाथ आने पर जरूर जांच और कार्रवाई में तेजी आई। दो जनवरी को पुलिस कफ सीरप तस्करी के सरगना के शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को वारंट बी के जरिए जरूर कोर्ट में तलब कराई है।
