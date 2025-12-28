कफ सीरप प्रकरण: फर्जी दस्तावेज से फर्म बनवाने वाले गिरोह का राजफाश, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप प्रकरण में रोहनिया और सारनाथ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दोनों थानों की पुलिस ने अलग-अलग ऑपरेशन में पांच लोगों को दबोचा है। सारनाथ पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व विष्णु प्रकाश पांडेय के खिलाफ कफ सीरप तस्करी का केस दर्ज किया है।

सूत्रों के मुताबिक विष्णु भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हालांकि, पुलिस कार्रवाई से जुड़े किसी सवाल का जवाब देने से बचती रही। विष्णु प्रकाश ने प्रयागराज और गोरखपुर से एक लाख से ज्यादा सौ एमएल की शीशी मंगाया था।