कफ सीरप प्रकरण: चार्जशीट के बाद ही शुभम को रेडकार्नर नोटिस, 25 कारोबारियों को दिया नोटिस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप प्रकरण में 38 दवा कारोबारियों को आरोपित बनाए जाने के मामले कोतवाली पुलिस ने जांच पूरी करने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। पुलिस तथ्यों के आधार पर अगर चार्जशीट लगा पाई, तभी एसआइटी तस्करी के कथित सरगना शुभम का दुबई से प्रत्यपर्ण करा पाएगी।

विशेषज्ञों की सलाह पर पुलिस ने आरोपित कारोबारियों से मुलाकात कर उन्हें नोटिस तामिल कराया और कहा कि आप जवाब दे दें, तथ्य मजबूत हुए तो आपको आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने कहा कि पुलिस किसी रूप में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करेगी।चूंकि औषधि विभाग ने तहरीर में 38 फर्मों के कारोबारियों के अलावा शुभम व भोला प्रसाद को कफ सीरप तस्करी में आरोपित बनाया है, इसलिए जांज तेज गति से पूरी करने के लिए एक-एक दवा कारोबारियों को नोटिस तामिल कराए गए हैं।