AIR Quality: ऑरेंज जोन में पहुंची बनारस की हवा, सांस लेना हुआ मुश्किल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। जगह-जगह खोदी गई सड़कों से उड़ते धूल के गुबार, सर्द मौसम, शीत का प्रभाव सबने मिलकर बनारस की हवा में धूल कणों की संख्या इतनी बढ़ाई कि अब तक येलो जोन में चल रही बनारस की हवा शनिवार को आरेंज हो गई। इससे सांस के मरीजों की तकलीफें बढ़ गई हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकृत समीर एप पर शनिवार को शहर का औसत एक्युआइ 227 रहा। सबसे खराब हवा अर्दली बाजार में रिकार्ड की गई जहां एक्युआइ 245 पहुंच गया था। भेलूपुर में एक्युआइ 212, मलदहिया में 228 और बीएचयू में 207 रिकार्ड किया गया। हवा में बढ़े धूल कणों और शीत के प्रभाव से आसमान में पूरे दिन धुंध छाई रही।

दो वर्ष बाद इस वर्ष बनारस की हवा सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अक्टूबर माह से येलो जाेन में पहुंची हवा बीच-बीच में एक-दो दिन के लिए ही लाइट ग्रीन जोन में वापस गई लेकिन फिर लौटकर येलो जोन में रही। एक्युआइ अक्टूबर से लगातार 100 से ऊपर बना हुआ है लेकिन शनिवार को तो यह 200 के पार चला गया।