Varanasi Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ के कोल्ड फ्रंट ने गिराया तापमान, कंपाया हाड़

जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi Weather: पश्चिमी विक्षोभ का वार्म फ्रंट गुजरने के बाद अब कोल्ड फ्रंट शनिवार को इधर आ पहुंचा। नतीजा, बर्फीली पछुआ की गति बढ़ गई और हाड़कपाऊ ठंड का प्रभाव और प्रबल हो गया। तापमान साढ़े चार से लेकर तीन डिग्री तक नीचे आ गया और ठठरियां कांप उठीं। लोग अलाव, हीटर, ब्लोवर के इर्द-गिर्द सिमटे रहे। रविवार से कोहरे की धुंध और सघन होने के साथ गलन भरी ठंड के और तीव्र होने की संभावना है।

शनिवार की सुबह कोहरे के साए में हुई। बर्फीली पछुआ के कारण कोहरा ओस की फुहारों के रूप में बरसता दिखा। दोपहर में कोहरे की चादर के बीच से सूरज ने झांका तो कोहरे का घनत्व कुछ कम जरूर हुआ लेकिन बर्फीली पछ़ुआ हवा के चलते उनकी किरणें निस्तेज ही रहीं और वे जल्द ही कोहरे की धुंध में समा गई।