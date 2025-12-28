Varanasi Cold Wave: पूरे दिन हाड़ ठिठुराती रही गलन, शनिवार भी अति शीत दिवस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पश्चिमी विक्षोभ की नई बयार ने एक बार फिर ठिठुरा दिया। बर्फीली पछुआ हवा के चलते पूरे दिन गलन बनी रही, गलन भरी ठंड हाड़ ठिठुराती रही। पूरे दिन कोहरा बना रहा। दोपहर बाद सूर्यदेव थोड़ी देर के लिए कोहरे की चादर हटा झांके जरूर लेकिन उनकी किरणें कोई प्रभाव न डाल सकीं और वे पुन: कोहरे की धुंध में खो गए। अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नीचे चले जाने के कारण शनिवार भी अति शीत दिवस बन गया। खराब मौसम के चलते 18 उड़ानें निरस्त कर दी गईं जबकि अनेक ट्रेनें और डड़ानों का संचालन घंटों विलंब से हुआ।

शुक्रवार की रात से ही घने कोहरे ने सभी दिशाओं को अपनी चपेट में ले लिया था। दृश्यता 40 मीटर तक रह गई थी। शनिवार की सुबह भी घने कोहरे में लिपटी रही। कुछ देर बाद कोहरा जरूर कम हुआ लेकिन कोहरे की चादर ने पूरे परिवेश को पूरे दिन अपने आवरण में घेरे रखा।

इससे बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे की अपेक्षा 4.1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई और यह सामान्य से 6.7 डिग्री सेल्सियस नीचे 17.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तो न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक 11 पर रहा। उधर, बाबतपुर क्षेत्र में भी अधिकतम तापमान ने 3.4 डिग्री सेल्सियस का गोता लगाया लगाया और सामान्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे 16.4 पर आ गया।