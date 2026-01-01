वाराणसी हवाई अड्डे पर कोहरे का कहर जारी, 16 उड़ानें रद होने से यात्री परेशान
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगातार 16वें दिन घने कोहरे के कारण 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे यात्रियों को भारी परेशान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता बाबतपुर। लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बुधवार को घने कोहरे के कारण लगातार 16वें दिन भी उड़ानें निरस्त रहीं। इनकी संख्या 16 रही। विमानों के निरस्त होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
विमानों के निरस्त और विलंबित होने का क्रम विगत एक पखवारे से जारी है। इंडिगो संकट से विमान यात्री उबर भी नहीं पाए थे कि अब मौसम के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। बुधवार को कोहरे की स्थिति यह कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी विमान लैंड नहीं कर सका।
दोपहर 12:25 बजे काठमांडू से आने वाला बुद्धा एयर का विमान साढ़े चार घंटे देरी से लैंड हुआ। उसके बाद बेंगलुरु से आने वाला अकासा एयर का विमान ढाई घंटे की देरी से लैंड हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे सभी विमान लैंड होते रहे। अन्य विमान भी एक से दो घंटे तक विलंबित रहे।
निरस्त किए गए विमान
- एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली वाराणसी दिल्ली आई एक्स 1223/1224
- एयर इंडिया की दिल्ली वाराणसी दिल्ली ए आई 2495/2496
- स्पाइस जेट की दिल्ली वाराणसी दिल्ली एसजी 8718/719
- इंडिगो की दिल्ली वाराणसी दिल्ली 6 ई 2334/2321
- इंडिगो की खजुराहो वाराणसी खजुराहो 6 ई 2379/2083
- इंडिगो की बेंगलुरु वाराणसी बेंगलुरु 6 ई 714/499
- इंडिगो की मुंबई वाराणसी मुंबई 6447/6570
- इंडिगो की चेन्नई वाराणसी चेन्नई 6 ई 401/6044
