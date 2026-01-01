वाराणसी हवाई अड्डे पर कोहरे का कहर जारी, 16 उड़ानें रद होने से यात्री परेशान

जागरण संवाददाता बाबतपुर। लालबहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बुधवार को घने कोहरे के कारण लगातार 16वें दिन भी उड़ानें निरस्त रहीं। इनकी संख्या 16 रही। विमानों के निरस्त होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

विमानों के निरस्त और विलंबित होने का क्रम विगत एक पखवारे से जारी है। इंडिगो संकट से विमान यात्री उबर भी नहीं पाए थे कि अब मौसम के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। बुधवार को कोहरे की स्थिति यह कि दोपहर 12 बजे तक कोई भी विमान लैंड नहीं कर सका।