UP में Smart Meter मीटर की कीमतें घटी, अब बिजली कनेक्शन लेना हुआ बेहद आसान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिजली उपभोक्ताओं को नए साल बड़ी राहत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने नई कास्ट डाटा बुक-2025 जारी की, जिसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भारी कटौती कर दी गई है।

अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं अधिक आसान और किफायती हो गया है। नई दरों के अनुसार सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत पहले के 6016 रुपये से घटकर मात्र 2800 रुपये हो गई है, जबकि थ्री फेज मीटर की कीमत 11342 रुपये से कम होकर 4100 रुपये रह गई है।

यह कटौती उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे नए कनेक्शन पर आने वाला खर्च आधे से भी कम हो जाएगा। आयोग ने नए कनेक्शन के लिए फिक्स्ड चार्ज सिस्टम लागू किया है, जिससे पुरानी एस्टीमेट बनाने की जटिल प्रक्रिया खत्म हो गई। अब दूरी, लोड और अन्य मानकों के आधार पर तय फिक्स्ड शुल्क जमा कराकर सीधे कनेक्शन मिल सकेगा।