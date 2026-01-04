UP में Smart Meter मीटर की कीमतें घटी, अब बिजली कनेक्शन लेना हुआ बेहद आसान

Language
    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिजली उपभोक्ताओं को नए साल बड़ी राहत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने नई कास्ट डाटा बुक-2025 जारी की, जिसके तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भारी कटौती कर दी गई है।

    अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं अधिक आसान और किफायती हो गया है। नई दरों के अनुसार सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत पहले के 6016 रुपये से घटकर मात्र 2800 रुपये हो गई है, जबकि थ्री फेज मीटर की कीमत 11342 रुपये से कम होकर 4100 रुपये रह गई है।

    यह कटौती उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे नए कनेक्शन पर आने वाला खर्च आधे से भी कम हो जाएगा। आयोग ने नए कनेक्शन के लिए फिक्स्ड चार्ज सिस्टम लागू किया है, जिससे पुरानी एस्टीमेट बनाने की जटिल प्रक्रिया खत्म हो गई। अब दूरी, लोड और अन्य मानकों के आधार पर तय फिक्स्ड शुल्क जमा कराकर सीधे कनेक्शन मिल सकेगा।

    इससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों और गरीब उपभोक्ताओं को बड़ी छूट दी गई है। उन्हें प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी डिपाजिट माफ कर दिया गया है। साथ ही भुगतान किस्तों में करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

    इसके अलावा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) की लागत उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जाएगी, क्योंकि यह रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत कवर है। नौ सितंबर 2025 के बाद पुरानी दरों पर नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा। आयोग ने बिजली कंपनियों को 12 जनवरी 2026 तक साफ्टवेयर अपडेट कर नई दरें लागू करने के निर्देश दिए हैं।

    विभाग द्वारा जो योजना बनाई जा रही है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। लाभ लेने के लिए यूपीपीसीएल वेबसाइट, एप और कार्यालय पर 12 जनवरी के बाद संपर्क कर सकते हैं।

    - राकेश कुमार पांडेय, मुख्य अभियंता, बिजली विभाग।