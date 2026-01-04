श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर अभी जारी रहेगा प्रतिबंध, आज काफी संख्या में पहुंच सकते हैं श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के स्पर्श दर्शन के लिए भक्तों को अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं के प्रबल जनप्रवाह को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने स्पर्श दर्शन पर लागू प्रतिबंध अभी और आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। इस पर छूट के संबंध में निर्णय सोमवार पांच जनवरी को स्थिति देखने के बाद लिया जाएगा।

नववर्ष आरंभ के सप्ताह भर पूर्व क्रिसमस वीक से ही काशीपुराधिपति दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई थी। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए सुगम दर्शन बनाए रखने हेतु मंदिर प्रशासन ने तीन जनवरी शनिवार तक के लिए स्पर्श दशर्न पर प्रतिबंध लगा दिया था।

नववर्ष के तीन दिन बीत जाने के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या तीन लाख के पार बनी हुई है। शनिवार को ही शाम साढ़े चार बजे तक 2.62 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। रात्रि 11 बजे शयन आरती के पश्चात मंदिर के पट बंद होने तक यह संख्या साढ़े तीन लाख पार कर जाने की संभावना बनी हुई थी।