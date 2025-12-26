UP School Close: ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा पांच तक के स्कूल बंद, 29 को खुलेंगे

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अत्यधिक ठंड, घने कोहरे व शीतलहर में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद वाराणसी में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा पांच तक के सभी विद्यालय 26 दिसंबर, शुक्रवार को बंद रहेंगे। 27 को गुरु गोविंद जयंती और 28 को रविवार है। इस प्रकार अब विद्यालय सोमवार 29 दिसंबर को खुलेंगे।

यह आदेश राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त तथा सीबीएसई, आइसीएसई सहित सभी बोर्डों पर लागू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, जबकि विभागीय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षक एवं कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

खराब मौसम के 10वें दिन बारह उड़ानें निरस्त खराब मौसम से लगातार 10वें दिन गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के कारण विमानों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा। विभिन्न एयरलाइनों की कुल छह उड़ानें रद्द कर दी गईं। आने वाली उड़ानों के रद्द होने के कारण जाने वाली उड़ानें भी रद्द हुईं।

उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि विमानन कंपनियों ने पहले ही निरस्त किए गए विमानों की घोषणा कर दी थी। लेकिन कोहरे के कारण सुबह आने वाली उड़ानों के विलंबित होने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई।